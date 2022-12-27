Президент Чехии признался, что хорошо относился к России из-за дешевых энергоносителей

Президент Чехии Милош Земан в рождественском телеобращении назвал самым значимым событием года военную операцию на Украине. Он заявил, что раньше поддерживал хорошие отношения с Россией из-за поставок ею дешевого энергетического сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милош Земан

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Милош Земан

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я всегда был сторонником корректных экономических отношений с РФ, в основном в связи с поставками сравнительно дешевого энергетического сырья. Но существуют ситуации, когда экономические интересы должны уступить интересам безопасности. А общемировая безопасность, как и безопасность Чехии, поставлены этой агрессией под угрозу»,— сказал господин Земан (цитата по «РИА Новости»).

Президент Чехии отметил, что полностью поддерживает помощь Украине. В числе других важных проблем уходящего года он назвал энергетический кризис и рост инфляции.

В августе Украина приостанавливала прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под санкции Евросоюза (ЕС), против остальной российской нефти введено эмбарго. В том же месяце Чехия оплатила транзит российской нефти.

С 1 июля Чехия председательствует в ЕС. Основными задачами на полгода председательства чешские власти называли поддержку Украины и продвижение санкций. Глава МИД Чехии Ян Липавский, в частности, предлагал ЕС пересмотреть отношения с Россией с учетом «новой реальности враждебности». С 25 октября Чехия запретила въезд россиянам по туристическим визам.

Лаура Кеффер