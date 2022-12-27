«Ростелеком» полностью перешел на поставки российских серверов

«Ростелеком» полностью перешел на поставки серверов от российских компаний и закупает их тысячами. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский.

«У нас есть отличные российские производители: Yadro, "Аквариус", и мы полностью перешли на их решения. Мы закупаем их (сервера.— "Ъ") тысячами»,— заявил господин Осеевский (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что компании предстоит достраивать программное обеспечение, «архитектуру» этих серверов. «Они используются в наших ЦОДах в государственных информационных системах, для наших частных инвесторов, то есть это высоконагруженные, производительные сервера»,— сказал глава «Ростелекома».

По его словам, «Ростелеком» не покупал серверные мощности у ушедшего из России SAP и не планирует покупать их и у других покинувших РФ компаний.

SAP, как и многие зарубежные фирмы, заявил об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Среди ее клиентов были Сбербанк, «Газпром» и другие компании.

25 ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По его словам, технологические компании в России развиваются, зарплаты поднимают, сотрудникам создают необходимые условия.

Подробности — в материале «Ъ FM» «IT-отрасль осталась наедине с собой».

Дарья Эрозбек