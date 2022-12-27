Минцифры: в 2023 году к интернету подключат 1,8 тыс. российских сел

Около 1,8 тыс. сел в России подключат к интернету в 2023 году в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Подводим итоги голосования за подключение населенных пунктов к интернету в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства". 1800 сел и деревень, набравших наибольшее количество голосов, подключат к сети в 2023 году»,— сказано в сообщении Минцифры. Проект призван провести интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек, к 2030 году.

Голосование проходило с 12 октября по 26 ноября. Наибольшее количество голосов было получено из Башкирии. 43,7 тыс. человек проголосовали по почте и еще 38,1 тыс. — на портале госуслуг. В топ также попали Краснодарский край (25,5 тыс.), Челябинская область (21,5 тыс.), Татарстан (19,3 тыс.) и Нижегородская область (17,5 тыс.).