К 2025 году сроки регистрации прав на недвижимость в России будут сокращены до одного дня

Росреестр к 2025 году сократит сроки кадастрового учета и регистрации прав по большинству действий, она не будут превышать одного дня. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. В пилотном режиме программу начнут тестировать уже в следующем году.

«Важная задача — достижение "цифровой зрелости" и повышение качества государственных услуг и сервисов. Уже сегодня мы сократили срок кадастрового учета и регистрации прав до двух дней, более 85% электронных ипотек регистрируем менее чем за 24 часа»,— сказал господин Скуфинский в интервью «РБК-Недвижимости».

По его словам, единую цифровую платформу пространственных данных, включающую новые сервисы для быстрого получения сведений и короткие сроки регистрации прав сначала начнут тестировать в Краснодарском и Пермском краях, Татарстане и Иркутской области. К 2024 году число пилотных регионов увеличится до 20.

Олег Скуфинский также сообщил о создании 11 электронных сервисов для удобства регистрационных действий и получения информации об объекте недвижимости. Все 11 сервисов запустят в работу в следующем году, а в 2023–2024 годах планируется создать еще девять.