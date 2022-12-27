Кража бою не помеха

Как стало известно “Ъ”, участник добровольческого отряда «Барс-1» Павел Петрухин, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине, безуспешно пытался снять судимость за кражу половых досок из заброшенного дома в Тверской области. Мужчина участвовал в боях с начала мая по начало июля и утверждал в суде, что снятие судимости ему необходимо для продолжения службы. Как выяснилось в ходе разбирательства, суд с учетом полного признания Петрухиным вины и заглаживания вреда назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 тыс. руб., которая не образует судимости. Таким образом, в удовлетворении ходатайства заявителю было отказано.

Житель Тверской области Павел Петрухин обратился в Кашинский межрайонный суд с необычным ходатайством: он просил снять с себя судимость за кражу 11 половых досок из заброшенного дома осенью 2021 года. В судебном заседании он заявил, что «снятие судимости ему необходимо для принятия участия в боевых действиях специальной военной операции на территории Украины». Несмотря на это, фактически в СВО он уже поучаствовал с мая по июль в составе добровольческого отряда «Барс-1».

«Зарекомендовал себя как грамотный, храбрый, исполнительный военнослужащий, способный правильно оценивать обстановку и выполнять боевые задачи. Взысканий за время прохождения службы не имел. При выполнении боевых заданий проявил разумную инициативу и смекалку, смелость и отвагу. Вверенную ему технику и оружие знает, умело применял в боевых действиях. Среди командования и подчиненных пользовался заслуженным авторитетом. Морально устойчив, физически развит. Требователен к себе. Государственную и военную тайну хранить умеет. Занимаемой должности соответствует. Достоин к представлению на получение государственной награды. Имеет благодарность за верность воинскому долгу, патриотизм, доблесть, самоотверженность и храбрость при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине, высокое мастерство, укрепление боевого братства, исполнительность и приумножение боевых традиций»,— следует из приложенной к ходатайству служебной характеристики Петрухина.

Злополучную кражу будущий боец совершил в два приема в сентябре—октябре 2021 года. Через незапертую входную дверь заброшенного дома он проник с ломом в помещение террасы, где в первый день отодрал пять половых досок длиной 3,77 м стоимостью 384 руб. 54 коп. каждая, а во второй — демонтировал в коридоре шесть половых досок длиной 6,6 м стоимостью 673 руб. 20 коп. каждая. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 5961 руб. 90 коп. Следователь полиции попросила суд прекратить уголовное дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дело в том, что Петрухин совершил преступление средней тяжести, полностью загладил причиненный вред и чистосердечно раскаялся. Потерпевший против прекращения дела не возражал, поскольку последний раз перед кражей досок был в своем доме шесть лет назад. Для проживания дом непригоден, свет, газ и вода отсутствуют, печка разломана, приготовить пищу не на чем.

В суде Петрухин заявил, что официально не работает, но имеет подработки. Женат, не имеет малолетних детей и других иждивенцев, по месту жительства характеризуется положительно. Суд в итоге назначил ему судебный штраф в размере 6 тыс. руб., а уголовное дело прекратил. Вещественное доказательство по делу — «металлический лом, упакованный в полиэтиленовый пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью и опечатанный печатью СО»,— суд постановил «уничтожить как орудие преступления». Половые доски возвращены потерпевшему.

По ходатайству Павла Петрухина о снятии судимости суд заключил, что тот «не имеет непогашенной или неснятой судимости», в связи с чем пришел к выводу об отказе. Отправился ли боец вновь в зону боевых действий СВО, неизвестно.

Напомним, что наказание в виде судебных штрафов (ст. 76.2 и ст. 104.4) было внесено в Уголовный кодекс по инициативе председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отмечавшего, что реализация данного института будет способствовать «социализации граждан, впервые совершивших преступления».

Александр Тихонов, Ярославль