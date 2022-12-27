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Коммерсантъ FM
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ГЧП-проекты превзошли ожидания

Мониторинг инфраструктуры

Сектор государственно-частного партнерства (ГЧП), как следует из обзора Национального центра ГЧП, завершает год с лучшими за последние три года результатами. По данным на 23 декабря, коммерческое закрытие прошли 316 проектов с общим объемом инвестиций в 702,7 млрд руб. (из них 433 млрд руб. — частные средства). В 2021 году было 245 проектов на 503,6 млрд руб., в 2020-м — 219 на 355,5 млрд руб., в доковидном 2019-м — 267 проектов на 660,6 млрд руб.

В отраслевом разрезе наиболее многочисленными остаются ГЧП-проекты в сфере ЖКХ — в 2022 году коммерческое закрытие прошла 191 такая инициатива (61% от всех запущенных проектов), вложено 156,7 млрд руб., или 22,4% от всех инвестиций. Самая капиталоемкая сфера — транспортная, всего 20 новых проектов привлекли 42,5% инвестиций (296,3 млрд руб.).

Результат 2022 года оказался вдвое лучше ожиданий — еще в сентябре прогнозировалось, что по итогам года коммерческое закрытие могут пройти до 150 ГЧП-проектов на сумму до 370 млрд руб. (см. “Ъ” от 12 сентября). Предпосылки для роста начали формироваться во второй половине года — с середины лета отмечался рост числа новых инициатив. Максимальный темп был набран в сентябре—октябре, тогда было запущено около 90 проектов на общую сумму более 300 млрд руб. (для сравнения, за январь—август было 180 проектов на 280 млрд руб.). В следующем году, полагают в Национальном центре ГЧП, при оптимистичном сценарии «возможен выход на уровень 400 коммерческих закрытий». При пессимистичном ожидается снижение темпов запуска новых проектов на 20–30% по отношению к уровню этого года, особенно в части объема инвестиций.

Сейчас в общей сложности реализуется почти 4,1 тыс. ГЧП-проектов. Объем инвестиций оценивается в 6 трлн руб., из которых 4,3 трлн руб. составляют частные вложения. Устойчивость рынка ГЧП в 2022 году во многом обеспечена антикризисными мерами: это возможность менять существенные условия концессий без согласования с антимонопольными органами (мера продлена на 2023 год), право пересматривать цены контрактов из-за удорожания стройматериалов и без конкурса заключать соглашения в ряде отраслей. Способствует стабилизации рынка и реализация «Инфраструктурного меню» и софинансирование федеральным центром ГЧП-проектов в отдельных сферах (например, строительства спортивных объектов).

Евгения Крючкова

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