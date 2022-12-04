Губернаторы выдвинулись на передовую

В минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин побывал на «линии обороны» в Луганской народной республике (ЛНР), где пообщался с мобилизованными жителями столицы. Господин Собянин и ранее посещал «подшефный» Луганск, но окопы до этого не осматривал. В воскресенье мобилизованных на купянском направлении посетил курский губернатор Роман Старовойт. Вот уже месяц президент Владимир Путин лично просит глав регионов проявлять внимание к мобилизованным и их семьям, и, похоже, эта задача становится для них приоритетной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин никогда не покидал ряды глав регионов, готовых помогать мобилизованным избирателям не только на словах

Фото: Пресс-служба Сергея Собянина Сергей Собянин никогда не покидал ряды глав регионов, готовых помогать мобилизованным избирателям не только на словах

Фото: Пресс-служба Сергея Собянина

За месяц, минувший с окончания частичной мобилизации (министр обороны Сергей Шойгу доложил о нем 28 октября), Владимир Путин встретился с пятью губернаторами. Каждый раз президент акцентировал внимание на поддержке солдат и их родственников. «Обязательно продолжайте оказывать поддержку, не забывайте про семьи наших граждан — военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество. Пожалуйста»,— попросил он 1 ноября губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. А уже 2 ноября в разговоре с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым добавил, что «нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям». На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, которая прошла 7 ноября, Владимир Путин попросил «обобщить массив материала и вопросов» по выплатам мобилизованным и предоставить «предложения по их решению». Главу Алтайского края Виктора Томенко президент 14 ноября призвал обратить на поддержку «особое внимание»: оно «должно быть первостепенным». Наконец, 25 ноября глава государства встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но подробности их разговора Кремль не привел.

Руководители субъектов и раньше занимались проблемами оказавшихся на фронте земляков, однако просьба Владимира Путина явно перевела этот процесс на качественно новый уровень.

Например, Виктор Томенко принялся чуть ли не дословно воспроизводить слова президента на собственных встречах с главами районов. Дошло до того, что в краевом министерстве соцзащиты решили публиковать отчеты о точном количестве семей мобилизованных, которые посетили «бригады специалистов» в каждом конкретном муниципалитете. По данным ведомства, к концу ноября от родственников солдат поступило 1,7 тыс. обращений по бытовым вопросам — от установления отцовства до ремонта крыши.

Засучил рукава и Вениамин Кондратьев. Уже через два дня после аудиенции он отчитался о бесплатных новогодних подарках, которые получат дети мобилизованных краснодарцев, а также о выплате из бюджета края по 20 тыс. руб. на каждого ребенка — тоже к празднику. В конце ноября господин Кондратьев провел личный прием жен и матерей бойцов и пообещал решить их бытовые проблемы, в некоторых случаях идя на существенные вложения. Так, после того, как жительница станицы Северской посетовала, что живет в новом микрорайоне без детского сада, господин Кондратьев поручил подчиненным «подобрать земельный участок и уже в 2023 году приступить к его строительству».

Личные встречи губернаторов с членами семей мобилизованных стали, пожалуй, самой распространенной практикой публичного проявления заботы. Напомним, сам Владимир Путин встретился с матерями бойцов 25 ноября. Об аналогичных мероприятиях уже отчитались Дмитрий Махонин (Пермский край), Роман Старовойт (Курская область), Александр Бречалов (Удмуртия), Сергей Меликов (Дагестан), Василий Голубев (Ростовская область), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Роман Бусаргин (Саратовская область) и многие другие региональные руководители.

Дальше коллег пошел глава Хакасии Валентин Коновалов, который объявил понедельник «единым днем приема членов семей мобилизованных граждан». А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с семьями бойцов поддержал идею создания «городского общественного совета по решению вопросов поддержки мобилизованных и их семей». Кроме того, господин Беглов пообещал ввести должность советника, который будет курировать эти вопросы.

Еще одна распространенная практика — создание «социального паспорта» семьи мобилизованного, в котором содержится информация о всех родственниках и их проблемах.

Такие «паспорта» уже ввели на Чукотке, в ХМАО и Воронежской области, разрабатывают в Ленобласти. В Бурятии задумались о социализации вернувшихся бойцов: под них готовят ставки преподавателей в школах и инструкторов в военкоматах. А в Нижегородской области организовали «поезда здоровья», которые отправились во все пункты сбора, где проходят подготовку мобилизованные жители региона, чтобы перепроверить их состояние и при необходимости помочь комиссовать.

Наконец, самый проверенный способ показать губернаторскую заботу — отправиться к мобилизованным «на передок».

Помимо Сергея Собянина, съездившего на прошлой неделе в ЛНР, в конце ноября туда отправился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, посетивший передовую в Херсонской области. Также недалеко от линии соприкосновения в Светлодарске и Мироновском (Донецкая народная республика) побывал глава Камчатки Владимир Солодов. В воскресенье о визите к мобилизованным, находящимся в зоне боевых действий, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

Забота о мобилизованных и их семьях стала не просто ключевым KPI для глав регионов — она создает для них новые риски, считает политолог Константин Калачев: «Федеральный центр, безусловно, мониторит ситуацию, чем могут пользоваться элитные оппоненты: раздуть какую-то историю, втянуть главу в скандал, дать повод усомниться в его эффективности или патриотизме. Недостаточность усилий или скандальные кейсы могут стать поводом для кадрового вывода. Тем более если причины для этого уже были и не хватало только повода».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”