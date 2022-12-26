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Коммерсантъ FM
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Правительство России выделит около 896 млн рублей на разработку широкофюзеляжного самолета

Правительство России распорядилось предоставить 896 млн руб. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929

Макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В документе отмечается, что средства будут предоставлены ОАК в рамках федерального проекта «Научное обеспечение господдержки российских организаций самолетостроения».

Не позднее 31 декабря 2025 года ОАК должна представить в Минпромторг отчет о проведении расчетно-экспериментальных работ для подтверждения характеристик и свойств конструкции и конструктивно-технологических решений с применением композитных материалов, следует из указа.

ОАК совместно с Китаем несколько лет разрабатывает широкофюзеляжный лайнер CR 929. В июне стало известно, что проект пересмотрят. Изначально в производстве самолета планировали использовать западные моторы, но из-за запрета экспорта высокотехнологичной продукции от этого варианта пришлось отказаться. По словам главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова, общий проект России и Китая в силе и смена поставщиков закончится в течение текущего года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Китай пробуют ''встать на крыло''».

Эрдни Кагалтынов

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