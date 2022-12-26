Суд завершил конкурсное производство футбольного клуба «Амкар»

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о завершении конкурсного производства футбольного клуба «Амкар». Согласно материалам дела на сайте суда, такое решение было принято 9 декабря. Представитель конкурсного управляющего клуба заявил ходатайство о завершении конкурсного производства клуба еще в конце ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным постановления суда, в реестр требований кредиторов «Амкара» были включены требования в общей сумму 505,9 млн руб. Размер конкурсной массы должника составил 45,5 млн руб. (остатки на счетах, реализация имущества, взыскание дебиторской задолженности). За счет конкурсной массы частично погасили требования второй очереди реестра требований кредиторов на сумму 34,4 млн руб.

В рамках конкурсного производства управляющий оспорил одну сделку футбольного клуба – перечисление ОО ФК «Амкар» в 2018 году 560 тыс. руб. Геннадию Шилову - тогдашнему президенту клуба. С господина Шилова взыскали эти средства, право требования экс-президента клуба на ту же сумму было восстановлено. Взысканная сумма поступила в конкурсную массу, но Геннадий Шилов после этой оплаты в реестр кредиторов общества не включился.

Футбольный клуб «Амкар» был основан в Перми в 1994 году. С 2004-го играл в Российской премьер-лиге. В июне 2018 года клуб не смог подтвердить свои финансовые возможности и не прошел лицензирование РФС. В ноябре того же года «Амкар» признали банкротом. Летом 2020 года новые власти региона решили возродить «Амкар». В апреле 2021-го клуб был зарегистрирован как новое юрлицо — АНО «ФК “Амкар-Пермь”».