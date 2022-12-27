Пустышку протащат по судам

ВС вернулся к рассмотрению судебной практики вокруг старой и хорошо знакомой рынку схемы вывода бизнеса в новую структуру и оставления кредиторам «пустой» компании. Юристы отмечают, что сложности в трактовке таких дел может вызывать необходимость внимательного отделения обычных корпоративных действий от преднамеренного нарушения прав кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ВС 23 декабря опубликовал решение по спору о субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц (КДЛ), связь с которыми была потеряна к моменту ее банкротства. История началась в ноябре 2019 года, когда ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР) взыскало с ООО «Сталькрафт» 4,45 млн руб. Не получив денег, ООО КЭР подало на банкротство «Сталькрафта». Но суд прекратил дело из-за отсутствия у должника средств. Кредитор потребовал привлечь к ответственности бывших владельца и руководителя «Сталькрафта» — братьев Андрея и Тимофея Третьяковых.

В КЭР поясняли, что в сентябре 2019 года вторым участником ООО «Сталькрафт» с долей 20% стало ООО «Строймаркет», сменился и директор. В октябре 2019 года Андрей Третьяков вышел из состава участников «Сталькрафта», оставив «Строймаркет» единственным владельцем. Параллельно в августе 2019 года братья создали новое ООО «ГК СтальКрафт» с тем же видом деятельности (оптовая торговля металлами). По мнению КЭР, ответчики действовали во вред интересам кредиторов исходной компании.

Арбитражный суд Москвы отклонил требование о субсидиарной ответственности, посчитав недоказанными неразумность и недобросовестность действий ответчиков, которые на момент возбуждения дела о банкротстве «Сталькрафта» уже не имели отношения к компании. Апелляция и кассация поддержали это решение. ООО КЭР обратилось в ВС. Кредитор настаивал, что суды неверно распределили бремя доказывания, из-за чего братьев освободили от обязанности опровергнуть его доводы о выводе средств сразу после подачи иска о взыскании долга, о переводе бизнеса на другое лицо и так далее. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила все судебные решения.

ВС пояснил, что бывшие КДЛ могут быть привлечены к ответственности, если неспособность компании оплатить долги «спровоцирована реализацией воли контролирующих лиц, поведение которых не отвечало критериям добросовестности и разумности и не связано с рыночными или иными объективными факторами». Или если участник ООО или иное КДЛ нарушили принцип обособленности имущества юрлица (например, использовали счета компании для личных расчетов), что «привело к смешению их активов» и сделало невозможным оплату долгов.

Если КДЛ игнорируют правила корпорации, то и в их сторону тоже будут «игнорироваться принципы ограниченной ответственности и защиты деловых решений», отметил ВС. К недобросовестному поведению также можно отнести модель ведения бизнеса, которая уменьшает активы компании и не учитывает ее интересы, например, «перевод бизнеса на вновь созданное юрлицо в целях исключения ответственности перед контрагентами», признал ВС.

В итоге коллегия направила дело на новое рассмотрение, отметив, что кредитор привел достаточно убедительные доводы, а на ответчиков возлагается бремя их опровержения. К тому же суды должны оценить заявления ответчиков о том, что модель бизнеса была рентабельна и основывалась на их кредитовании должника для закупки товаров.

«Перевод бизнеса должника на другую компанию — способ очень распространенный», в практике даже есть специальное выражение «создание центров прибыли и убытков», говорит адвокат практики Банкротство АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрий Якушев. По его словам, судебная практика последних лет в целом «успешно борется с такими моделями бизнеса», однако они «до сих пор существуют в той или иной вариации». С 2018 года переоформление фирм с долгами на номиналов стало не таким привлекательным инструментом, поскольку суды часто привлекают КДЛ к субсидиарной ответственности, поясняет советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак. «Преследование бенефициаров, а не номиналов» — в тренде судебной практики, подтверждает партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. В такой ситуации необходимость объяснять схему судам на уровне ВС в 2022 году «вызывает беспокойство», добавляет советник Orchards Вадим Бородкин.

Проблема таких споров в том, что не всегда создание одноименной с должником компании направлено на причинение вреда кредиторам, отмечает господин Якушев. По общему правилу, именно кредитор как истец должен убедить суд в неправомерности цели, поясняет юрист, но часто его доводы «выглядят как предположения». В связи с этим юристы отмечают важность того, что ВС возложил на братьев бремя опровержения доводов истца.

Светлана Тарнопольская указывает, что здесь сталкиваются два разных принципа гражданского права: обеспечение стабильности оборота и недопустимость злоупотреблений со стороны его участников. По ее словам, нельзя всегда ради первого принципа закрывать глаза на нарушение второго. В деле «Сталькрафта», продолжает госпожа Тарнопольская, ВС отметил «очевидную подозрительность происходящего», но не сделал окончательного вывода, и теперь нижестоящим судам придется разобраться, насколько добросовестно действовали КДЛ.

Анна Занина, Екатерина Волкова