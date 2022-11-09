Приятный произвол судьбы

Верховный суд РФ (ВС) смягчил подход к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ) в случае исключения организации из ЕГРЮЛ за неподачу отчетности. ВС счел, что сама по себе административная ликвидация при наличии долгов не означает недобросовестности КДЛ, а кредиторы должны доказать, что не получили деньги именно из-за поведения руководителя или владельца компании. Часть юристов поддерживают позицию ВС, однако ряд экспертов считают, что она будет «потворствовать недобросовестному поведению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ВС 4 ноября опубликовал решение, касающееся субсидиарной ответственности по долгам ликвидированной компании. В июле 2019 года ИП Виктор Атрошенко сдал в аренду ООО «Максистрой» земельный участок, но вскоре обнаружил, что тот используется не по назначению и «фактически превратился в карьер по добыче песка». ИП в сентябре 2019 года расторг договор аренды, а в ноябре 2020 года отсудил у ООО 2,68 млн руб. убытков (стоимость рекультивации земли, долг по аренде и расходы на экспертизу). Но получить деньги ему не удалось — в декабре «Максистрой» исключили из ЕГРЮЛ.

Предприниматель потребовал привлечь единственного участника и гендиректора ООО Романа Ермолаева к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Истец подчеркивал, что организацию исключили из ЕГРЮЛ из-за отсутствия движения средств по счетам и непредставления отчетности, поэтому гендиректор должен нести ответственность за убытки.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск, с этим согласилась и апелляция. Они применили в споре позицию Конституционного суда РФ (КС) от 21 мая 2021 года по делу Галины Карпук об упрощении привлечения КДЛ к ответственности в случае исключения компании из ЕГРЮЛ. По мнению судов, будучи единственным владельцем и руководителем, Роман Ермолаев, «действуя разумно и добросовестно, не мог не знать о необходимости представления документов в уполномоченные органы, что свидетельствует о недобросовестном поведении ответчика». Это поведение «повлекло исключение юрлица из ЕГРЮЛ, лишив ИП возможности взыскать задолженность». К тому же договор аренды был заключен в период, когда компания уже отвечала признакам недействующего юрлица.

Но окружная кассация отклонила иск, посчитав, что позиция КС позволяет привлекать к ответственности лишь по требованиям физлиц, не связанным с предпринимательской деятельностью. Господин Атрошенко пожаловался в ВС, настаивая, что постановление КС не запрещает кредиторам-предпринимателям заявлять аналогичные требования. Дело передали в экономколлегию, отправившую спор на новое рассмотрение.

Хотя пересмотра дела добился именно кредитор, решение коллегии оказалось, по сути, не в его пользу. С одной стороны, ВС разъяснил, что постановление КС применимо и к спорам по заявлениям предпринимателей. Вместе с тем, само по себе исключение организации из ЕГРЮЛ «не может служить неопровержимым доказательством совершения КДЛ недобросовестных действий», счел ВС. Кредитор должен доказать наличие убытков, недобросовестный или неразумный характер поведения КДЛ и то, что поведение последнего стало «необходимой и достаточной причиной невозможности погашения» долга. К тому же неизвестно, воспользовался ли ИП правом подать заявление в налоговую инспекцию, чтобы компанию-должника не исключали из ЕГРЮЛ, как и неясно, было ли у ООО на момент подписания аренды достаточно имущества для выплаты долга. Все это судам предстоит выяснить при новом рассмотрении дела.

Управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева считает правильным необходимость доказывания связи между действиями КДЛ и невозможностью погашения долга. По мнению руководителя проектов консалтинговой группы РКТ Дениса Данилова, ВС «борется с подходом, при котором убытки по умолчанию будут взыскиваться с руководителей и владельцев».

В то же время адвокат ProLegals Максим Лухманов находит позицию ВС «крайне спорной»: «Проблема в том, что экономколлегия не видит ничего предосудительного в поведении КДЛ, допустившего ликвидацию компании в качестве недействующей при наличии неисполненных обязательств перед кредиторами». По его мнению, «отсутствие операций по счетам и непредставление отчетности в течение года уже предполагают, что контролирующее лицо бросило компанию на произвол судьбы». Новый подход ВС, считает юрист, ставит КДЛ в привилегированное положение и может «потворствовать их недобросовестному поведению».

Екатерина Волкова, Анна Занина