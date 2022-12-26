Философы оказали непротивление

Ученый совет Института философии РАН (ИФ РАН), ведущего профильного учреждения России, опубликовал заявление о «кампании шельмования». «Группы псевдопатриотов» с телеканала «Царьград» и из газеты «Завтра» обвиняют учреждение в русофобии, работе на западные спецслужбы и изучении «этики ненасилия», говорится в письме. В «Царьграде» действительно регулярно обвиняют дирекцию ИФ РАН в «диверсионной деятельности», а в издании «Аргументы недели» даже сообщали, что сотрудники института внедряют «программу ЛГБТ». В ИФ РАН говорят, что обвинения выстроены вокруг зарубежных стажировок сотрудников и часто апеллируют к временам СССР. Там происходящее называют травлей и охотой на ведьм.

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Фото: ИФ РАН Институт Философии РАН

Фото: ИФ РАН

Заявление ученого совета ИФ РАН (в него входит 41 человек) опубликовано на сайте учреждения. В нем сообщается о попытках «группы псевдопатриотов» с телеканала «Царьград» и из изданий «Завтра» и «Аргументы недели» обвинить институт в «антигосударственной политической деятельности, русофобии и работе на иностранные спецслужбы».

Претензии строятся вокруг участия сотрудников ИФ РАН в международных конференциях и стажировках за рубежом, то есть «обычных форм научной деятельности», говорится в письме.

«За неимением аргументов» обвинители, по словам ученых, ссылаются на события 20–25-летней давности и времен СССР. «Сотрудничество с зарубежными коллегами предполагается государственным заданием. Наши недоброжелатели вменяют нам в вину исполнение этих требований, которые одновременно являются условиями эффективности научных исследований»,— возмущаются ученые.

Институт философии РАН создан в конце 1920-х годов как подразделение Коммунистической академии при ЦИК СССР. Одной из его задач было заявлено осуществление проекта фундаментальной энциклопедии всемирной философии (так и остался незавершенным). С 1991 года институт стал учреждением РАН.

Конкретные материалы в обращении не указываются, но в упомянутых СМИ действительно часто фигурирует ИФ РАН. Так, в апреле 2022 года в материале «Тайные письма "диверсантов" в мантиях» на сайте «Царьграда» деятельность руководства ИФ РАН была названа «вредоносной и идеологически диверсионной», а «основным спонсором» сектора философии религии учреждения назван фонд американца Джона Темплтона, связанный с «еврейским республиканским лобби». В публикации газеты «Завтра» от 16 сентября 2022 года говорится, что сотрудники ИФ РАН находятся под влиянием «цивилизации Запада» и продвигают «идеологию, предназначенную для сноса несущих конструкций здания российской государственности». В ноябре 2022 года в тексте «ИФ РАН и МИ-6» того же издания рассказывалось, что замдиректора института Юлия Синеокая стажировалась в Великобритании и «на протяжении всей своей карьеры» контактировала «с британскими структурами». В декабре 2022 года издание «Аргументы недели» обвинило завсектором этики ИФ РАН Рубена Апресяна (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) во внедрении в институте «программы ЛГБТ». В этом издании и на сайте «Царьграда» господину Апресяну досталось за исследование этики ненасилия, в том числе работ «идеолога оранжевых революций» Джина Шарпа.

В ИФ РАН подтверждают, что этика ненасилия выступает одной из тем исследований. Но в ученом совете напоминают «псевдопатриотам», что «учение о непротивлении злу насилием» занимало, в частности, внимание Льва Толстого.

Сотрудники ИФ РАН называют происходящее травлей, вспоминая о временах «охоты на ведьм» в США в 1950-х годах, когда «под патриотическими лозунгами была организована волна гонений на работников науки и культуры».

Ученые считают, что кампания подпадает под ст. 282 УК РФ о возбуждении ненависти, но призывают обсуждать любое «несовпадение мнений» на семинарах и конференциях.

Отметим, в конце 2021 года в институте разгорелся скандал: вместо выбранного коллективом действующего директора института академика Андрея Смирнова Минобрнауки на эту должность назначило кандидата философских наук, завсектором истории русской философии ИФ РАН Анатолия Черняева. Однако господина Черняева не принял коллектив, а его кандидатура не была согласована в РАН, как того требует регламент. Ученый совет ИФ РАН тогда выпускал заявление о том, что Анатолий Черняев участвовал в кампании «по дискредитации института и его руководства», а центром такой кампании был назван телеканал «Царьград» предпринимателя Константина Малофеева. После многочисленных коллективных петиций в Минобрнауки господина Черняева с поста сняли. Врио директора был назначен научный руководитель института 83-летний академик Абдусалам Гусейнов. В письме ученого совета утверждается, что нынешнюю кампанию против ИФ РАН ведут «те же силы и лица, которые провоцировали кризис управленческой деятельности год назад».

Константин Малофеев переадресовал “Ъ” за комментариями к редакции «Царьграда». Главный редактор издания Дарья Токарева посоветовала обращаться за разъяснениями к главе идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаилу Тюренкову. Господин Тюренков, в свою очередь, прислал такой комментарий “Ъ”: «Для нас, консервативного патриотического СМИ, очень важно, чтобы все государственные институты, в том числе академические, действовали в русских национальных интересах. Именно поэтому в публикациях мы неоднократно обращали внимание на примеры откровенно либеральной, западнической идеологии руководства института. Разумеется, подтверждая материалы фактами и цитатами. Но хочется надеяться, время соросов от науки в нашей стране уже заканчивается».

В 2021 году причиной кампании в СМИ было желание сменить руководство ИФ РАН, сказал “Ъ” врио первого замдиректора по научной работе института Андрей Смирнов, но сейчас причины происходящего ему непонятны: «Обвинения, которые звучат, выходят за рамки разумного и дозволенного».

При этом господин Смирнов считает, что указанные в письме ученого совета СМИ волнует «не патриотизм, а скорее узкие ведомственные интересы».

Руководитель сектора логики ИФ РАН Владимир Шалак назвал “Ъ” целью кампании «поставить вопрос о полном переформатировании института путем совершенно необоснованной дискредитации его сотрудников»: «Могу предположить, что это подготовительная работа для новой атаки».

Александр Воронов