«Дробмаш» остался при субсидиях

Арбитражный суд Нижегородской области разрешил прецедентный спор регионального минпромторга с ЗАО «Дробмаш» по финансированию создания технопарка в Выксе. Министерство требовало вернуть более 500 млн руб. субсидии из областного и федерального бюджетов за срыв сроков реконструкции одного из зданий. Однако ответчик доказал, что это произошло по вине подрядчиков. Остальные показатели проекта были выполнены, а завод на 100% превысил собственные обязательства по инвестициям, решил суд. В правительстве отметили, что таким образом разногласия с заводом урегулированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собственник «Дробмаша» Виктор Клочай сохранил госинвестиции, несмотря на проблемы с подрядчиками технопарка

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Собственник «Дробмаша» Виктор Клочай сохранил госинвестиции, несмотря на проблемы с подрядчиками технопарка

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В арбитражном суде завершился резонансный процесс по иску минпромторга Нижегородской области к ЗАО «Дробмаш» (входит в группу «Русполимет»). Как писал «Ъ-Приволжье», истец взыскивал с предприятия 500,6 млн руб. субсидии областного и федерального бюджетов, предоставленной в 2019–2020 годах на создание на территории завода технопарка «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Также министерство просило взыскать с предприятия 18,9 млн руб. неустойки за уклонение от возврата денежных средств. По соглашению с властями «Дробмаш» обязался реконструировать здание №5 и возвести к нему пристой-укрытие крановой эстакады, а также закупить оборудование.

Работы должны были завершиться к 1 апреля 2021 года, однако здание сдали лишь в июле 2022-го. Тогда министерство потребовало от предприятия вернуть субсидию в течение 30 дней, а затем обратилось в суд в расчете вернуть потраченные на технопарк средства господдержки.

Ответственность за сорванные сроки руководство ЗАО «Дробмаш» возложило сначала на проектировщиков, а затем на недобросовестного подрядчика. Из мотивировочного решения суда следует, что договор проектирования здания «Дробмаш» и ООО «АКБ-73» подписали в июле 2020 года, однако в июле 2021 года документация получила отрицательное заключение госэкспертизы. Проект пришлось переделывать, он был одобрен экспертами лишь спустя год.

Затем сроки реконструкции здания сорвал генеральный подрядчик завода ООО ССК, по этому поводу по заявлению «Дробмаша» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве объекта.

На строительство здания повлияла и пандемия COVID-19, из-за которой на стройке не хватало рабочих. В итоге «Дробмашу» пришлось перестраивать здание за собственный счет: при проверке были обнаружены существенные нарушения строительных норм. Объект ввели в эксплуатацию лишь в июле 2022 года, руководство «Дробмаша» и губернатор Глеб Никитин просили Минпромторг РФ сдвинуть сроки его ввода, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства.

В суде представители завода доказали, что «Дробмаш» перевыполнил свои финансовые обязательства в части создания технопарка. Ответчик представил документы о том, что завод вложил 333,8 млн руб. собственных средств, превысив условия договора в этой части на 97%.

Также «Дробмаш» выполнил ключевые показатели по привлечению резидентов технопарка. В нем сейчас работают восемь компаний малого и среднего бизнеса, на согласовании находятся еще два договора с потенциальными инвесторами. Это убедило суд в том, что показатели проекта фактически достигнуты. В судебном решении отмечено, что у министерства нет претензий к заводу по качеству тех работ, на которые была потрачена государственная субсидия.

Суд также отметил, что суть господдержки состоит не в том, чтобы соблюсти сроки передачи министерству документов о вводе объекта, а в том, чтобы обеспечить финансовые затраты получателя на создание технопарка, и эта цель была достигнута.

Представители «Дробмаша» остались довольны итогами судебного разбирательства. «Считаем это решение законным и обоснованным. Управляющей компанией технопарка все показатели по соглашению выполняются не просто своевременно, а с опережением. Смещение выполнения одного из показателей, произошедшего по объективным причинам, не зависящим от ЗАО «Дробмаш», никак не повлияло на цель и суть программы финансирования», — сообщили на предприятии.

В минпромторге Нижегородской области добавили, что конфликт с предприятием урегулирован, а проект по созданию технопарка в Выксе завершен.

Роман Рыскаль