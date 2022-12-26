За студенчество собрали голоса

Группа жителей Студенческой улицы в центре Нижнего Новгорода просит не переименовывать ее в честь Владимира Лузянина, более 30 лет руководившего заводом «Гидромаш». Предварительное решение о частичном переименовании улицы принял городской комитет по увековечиванию памяти выдающихся личностей. Более 200 человек, собравших подписи против переименования, считают, что кроме нескольких лет жизни на Студенческой улице Владимира Лузянина с ней ничто не связывало. Граждане не умаляют заслуг покойного директора «Гидромаша», но предлагают присвоить его имя любой новой улице, а сами не хотят менять документы, связанные с регистрацией. На «Гидромаше» поддерживают переименование улицы, а в органах МСУ обещают прислушаться к мнению жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Гидромаш» высказался за частичное переименование улицы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Гидромаш» высказался за частичное переименование улицы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Часть жителей Студенческой улицы выступила против ее переименования в честь бывшего президента НАО «Гидромаш» Владимира Лузянина, который более 70 лет проработал на этом заводе и руководил им с 1969 по 2021 год. В марте прошлого года известный нижегородский промышленник умер на 93-м году жизни. Летом этого года городской комитет по увековечиванию памяти выдающихся личностей предварительно поддержал инициативу председателя совета директоров ПАО «Нител» Михаила Гапонова, предложившего назвать часть Студенческой улицы именем известного нижегородского промышленника. Для этого ее формально предлагается разделить на две части.

Прежнее название сохранит участок Студенческой улицы от Окского съезда до проспекта Гагарина. Второй ее отрезок от проспекта до улицы Пушкина хотят назвать улицей Владимира Лузянина, — на этом участке стоит многоквартирный дом, в котором Владимир Лузянин прожил несколько лет.

Жители той части улицы, которую предложено переименовать, с лета собрали более 240 подписей, написав коллективные обращения главе города Юрию Шалабаеву и председателю городской думы Олегу Лавричеву, а также в администрацию президента РФ. В своих обращениях они сообщили, что не были извещены о планах по переименованию их улицы, никакого обсуждения с жителями не проводилось, а название «Студенческая» с исторической точки зрения более оправдано, так как на этой улице в большом количестве жили студенты, сотрудники и преподаватели Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ). Среди них были известные ученые-академики, профессора и преподаватели с мировыми именами, однако никогда не было речи о переименовании улицы в честь кого-либо из них.

«Название нашей улицы сохраняет светлую память о наших ученых, столько сделавших для нашей и мировой науки, вырастивших на смену себе талантливую молодежь, память о студенческой поре, когда мы все были молоды и беззаботны. Переименование в данном случае будет уничтожением частицы истории нашего города», — говорится в сообщении.

Как рассказали в инициативной группе, завод «Гидромаш» не имеет никакого отношения к Студенческой улице, однако на предприятии было собрано несколько тысяч подписей за ее переименование в честь Владимира Лузянина. Поэтому жители опасаются, что подписи работников завода, не проживающих на Студенческой улице, в гордуме истолкуют как мнение большинства, а их точку зрения не учтут.

Также они не хотят связываться с российской бюрократией, считая, что после переименования улицы придется потратить много времени и сил, чтобы переоформить все документы в государственных и муниципальных органах, банках, ЖКХ, ГИБДД и других организациях. Подписавшие обращение жители Студенческой улицы отмечают заслуги Владимира Лузянина перед Нижним Новгородом и его промышленностью, но предлагают назвать в его честь одну из улиц в строящихся новых микрорайонах Нижнего Новгорода.

На заводе «Гидромаш», напротив, считают, что именем Владимира Лузянина должна быть названа именно часть Студенческой улицы. На предприятии отметили, что в те годы, когда им руководил Владимир Лузянин, «Гидромаш» построил большое количество жилья в Советском районе, поэтому улица в его честь также должна находиться на территории этого района.

Отправленное в администрацию президента письмо было переадресовано в нижегородское министерство внутренней политики, в котором сообщили, что этот вопрос не в его компетенции, и посоветовали заявителям ждать решения муниципалитета.

В городской администрации пояснили, что окончательное решение по смене названия Студенческой улицы на одном из ее участков еще не принято, а в октябре—ноябре на сайте мэрии проводились дистанционные общественные обсуждения по данному вопросу. Их результаты наравне с обращениями жителей, поступающих в мэрию, будут учтены в дальнейшем. В настоящее время в мэрии изучают ситуацию с возможными юридическими и финансовыми издержками, необходимыми при переименовании улицы и ищут альтернативные варианты для присвоения имени Владимира Лузянина объектам городской среды.

В городской думе сообщили, что прислушаются к мнению жителей. Там считают, что принятие решения о переименовании улицы не потребует дополнительных затрат из городского бюджета и не обязывает граждан осуществлять замену документов.

Окончательно решение о названии Студенческой улицы депутаты гордумы могут принять в начале 2023 года. Поэтому в ближайшее время группа жителей улицы планирует встретиться со спикером Олегом Лавричевым, чтобы лично донести до него свои аргументы. Кстати, в 2004–2005 годах Студенческую улицу впервые хотели переименовать, присвоив ей имя бывшего ректора ННГУ Александра Хохлова.

Однако после обращений жителей к мэру и депутатам решение о переименовании было отменено.

Андрей Репин