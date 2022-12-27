Итоги года: прямая речь

«Коммерсантъ Стиль» провожает 2022 год циклом интервью про личные и профессиональные итоги года, планы на грядущий год с представителями различных сфер бизнеса: рестораторами, владельцами косметических компаний и клиник, директорами модных марок и президентами компаний. Сегодня — про мир красоты и парфюмерии.

Эдгар Шабанов, президент группы компаний «Рив Гош»:

«Для бизнеса 2022 год удался успешным, несмотря на внешние факторы. Мы открывали новые магазины, ввели рекордное количество новых брендов в сеть, провели много мероприятий, по которым клиенты соскучились за 2020 и 2021 годы из-за ковидных ограничений. Из персональных достижений могу отметить новый для себя опыт работы в розничной сети и расширение граней журналистского опыта через проведение public talk со звездами. В 2023 году жду разрешения геополитических разногласий, восстановления поставок крупных марок в Россию и появления потенциала для роста бизнеса».

Виктор Димитров, генеральный директор Leading Consulting Group и совладелец французского косметического бренда Anne Semonin:

«Несмотря на все внешние печальные обстоятельства, я могу сказать, что для нас в нынешнем году бизнес стабилен. Мы отмечаем значительное увеличение продаж, которое связано с уходом многих брендов с рынка. Мы не покинули рынок и не планировали — это главное!

Конечно, увеличивается себестоимость товара ввиду ситуации с логистикой, но мы благодарны за лояльность всем нашим клиентам: постоянным и тем, кто к нам присоединился в текущем году. Мы запустили ночную регенерирующую маску и, что важно, сделали это одновременно с Европой. В 2023 году планируем запуск трех новинок, также намечены очень интересные спа-открытия с участием косметики Anne Semonin. Также мы открываем свое представительство в Дубае, которое будет курировать продажи на Ближнем Востоке и в Африке. Что касается Jumeirah Group, здесь запланированы открытия новых отелей на Ближнем Востоке, среди которых долгожданный Mars Al Arab в Дубае. А Daios Cove на Крите откроет новый сезон полностью реновированным.

Работа — важная часть моей жизни, поэтому я смог противостоять ударам реальности, организовать бизнес и логистику, вести бесконечные переговоры с французами. Я три раза ездил в Бахрейн и могу сказать, что это невероятная страна, не такая коммерчески раскрученная, как другие страны Ближнего Востока. Я влюблен в Бахрейн. В 2022 году я мечтал побывать на Байкале и доехал до этого красивейшего места, в 2023-м, надеюсь, доберусь до Камчатки. А еще я впервые в жизни путешествовал на поезде по России, и мне так понравилось!»

Андрей Искорнев, руководитель клиники Platinental:

«Обычно подводить итоги года в области пластической хирургии так же интересно, как чистить картошку. В отличие от моды, у нас нет такой очевидной сезонности, живости и разнообразия, поэтому приходится самоповторяться. Однако в нынешнем году было жизнерадостнее. В лицевой пластической хирургии продолжается тренд, обозначенный мной еще 2020 году,— V-shape лица: острые скулы за счет височного лифтинга с трехмерной поддержкой и коррекция формы подбородка за счет так называемой скользящей ментопластики или точечных инъекций.

Отдельно стоит отметить тенденцию на экстремально острый, практически азиатский угол шеи и подбородка, я это называю “сингапурский” угол. В хирургии носа год был отмечен только возрастающей по популярности методикой let down (еще ее называют preservation, или сохраняющей) ринопластики. Смысл в новейших инструментах и оборудовании, позволяющих максимально сохранить все структуры носа, сократить внутреннее рубцевание и реабилитацию и обеспечить естественность результата.

Так что естественность — это окончательный символ пластической хирургии сезона-2022 и уже точно можно сказать — 2023-го. Как будут развиваться события, вновь покажет время, но экстремальное преображение (по аналогии с популярным раньше на ТВ форматом extreme makeover) теперь считается моветоном и дурновкусием девушек полусвета».

Сергей Остриков, основатель косметического издательства Ostrikov Beauty Publishing:

«Несмотря на все происходящее вокруг, 2022 год считаю точно не самым провальным в своей жизни. Как минимум не благодаря, а вопреки — именно 2022-й останется в моей памяти как год становления моего косметического бренда Ostrikov Beauty Publishing. Зародился он годом ранее, но именно серьезные шаги начались в нынешнем: с одной позиции, с которой начался бренд в 2021-м, ассортимент вырос до 11 артикулов.

Личной победой считаю свое возвращение в мир ярких ароматов — на протяжении нескольких лет я не пользовался ничем из парфюмерии, так как сильные запахи вызывали у меня панические атаки. Благодаря ксенонотерапии и психологической работе мне удалось преодолеть психосоматику и, как и десять лет назад, вновь стать невероятным парфманьяком. Настолько сильная взаимосвязь обоняния, запахов, психики и физики меня на самом деле потрясла и вдохновила, поэтому в моих планах на 2023-й стоит еще более плотная работа с ароматами и парфюмерией в рамках своего бренда».

Екатерина Матанцева, основательница и генеральный директор компании Mi&Ko:

«Несмотря на кризис, в 2022 году по обороту наша компания выросла на 80%. Мы отремонтировали и ввели в эксплуатацию новые склады сырья и упаковки, увеличили площадь складов для хранения готовой продукции в 1,5 раза, открыли три новые лаборатории, которые тестируют и принимают сырье и упаковку. В нынешнем году пришлось протестировать более 600 новых компонентов для поиска альтернатив ушедшим поставщикам ингредиентов. Основная лаборатория по проверке качества готовых средств увеличена в два раза, закуплено новое оборудование для тестирования помад. А лаборатория R&D по разработке новых продуктов увеличила площадь и вывела новый продукт — таблетки для посудомоечных машин с повышенной эффективностью. Благодаря этой разработке мы подали свой проект на соискание гранта в Фонд Бортника (Фонд содействия инновациям) по коммерциализации и получили грант на 30 млн руб. на покупку нового оборудования. Рынок таблеток для посудомоечных машин более чем на 85% состоит из зарубежных средств, и мы хотим сместить этот акцент. В 2022 году мы получили лицензию международной организации Cruelty Free International Leaping Bunny — это гарантия того, что компания и наши продукты прошли самые строгие требования по этичности производства продукции и готовых средств (не тестируются на животных сами средства и сырье).

В 2022 году мы разработали технологию производства нескольких ПАВ из подсолнечника, овса, гороха и пшеницы, два вида эмульгаторов из пшеницы и подсолнечника и 100% натуральный консервант из ивы. Также в текущем году мы засеяли 200 га полей василька, ромашки, мяты, мелиссы, гороха, овса и пшеницы, чтобы получать собственное сырье для нужд производства.

В личном плане год тоже получился непростым — я окончила обучение по программе Executive MBA. И так как европейские страны стали ограниченно доступны для путешествий и учебы для россиян, то решила осуществить уже в 2023 году свою давнюю мечту жизни — обучение на парфюмера во Франции. Поэтому сейчас моя жизнь наполнена парфюмерным творчеством (пока обучаюсь на онлайн-курсах), ну и счастьем от жизни с любимыми детьми в такой квартире, о которой я мечтала».

Беседовала Ирина Кириенко