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Коммерсантъ FM
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Минфин перечислил НРД выплаты по евробондам с погашением в 2028 году

Минфин России перечислил Национальному расчетному депозитарию (НРД) 10,9 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) на выплаты по евробондам со сроком погашения в 2028 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме»,— сказано в Telegram-канале Минфина.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании могут осуществлять платежи по евробондам в рублях из-за санкций против России. В ноябре в Минфине также допускали возможность обмена российских евробондов на российские бумаги. Окончательное решение пока не принято.

Олеся Павленко

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