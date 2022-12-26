Реставратора нижегородского кремля просят признать недобросовестной компанией

Управделами правительства Нижегородской области просит арбитражный суд обязать региональное УФАС рассмотреть сведения властей о включении в реестр недобросовестных поставщиков московское ООО «Адепт строй», следует из судебной картотеки.

Подрядчик реставрировал нижегородский кремль на участке от Зачатьевской до Георгиевской башен нижегородского кремля. Стоимость контракта составляла 397 млн руб. Работы предполагали укрепление склона, усиление стен и двух башен крепости к 800-летию Нижнего Новгорода к июню 2021 года. Однако реставраторы не уложились в сроки, работы продолжались до поздней осени.

Судя по иску, власти уже обращались с таким требованием к регулятору, который принял отказное решение в октябре 2022 года. Параллельно госучреждение «Нижегородский кремль» в Арбитражном суде Москвы требует с компании неустойку 3 млн руб. Иски правительственных структур суды рассмотрят в 2023 году. К ООО также подан иск о банкротстве от ПАО АКБ «Абсолют банк».

Владимир Зубарев