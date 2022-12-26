Жилье берет количеством

В Екатеринбурге к концу года заметно выросло количество выставленных на продажу квартир стоимостью выше 170 тыс. руб. за кв. м. По данным аналитиков, за год их количество выросло более чем в два раза — со 114 лотов в декабре прошлого года до 269 в декабре 2022 года. Эксперты считают, что рынок элитной недвижимости остается стабильным и меньше остальных сегментов претерпевает изменения, а кратное увеличение лотов в продаже объясняется выросшей стоимостью квадратного метра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость элитных квартир в Екатеринбурге начинается от 170 тыс. руб. за 1 кв. м

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стоимость элитных квартир в Екатеринбурге начинается от 170 тыс. руб. за 1 кв. м

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество дорогостоящих квартир на рынке Екатеринбурга увеличилось более чем в два раза, рассказала «Ъ-Урал» эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина. По ее словам, число квартир, стоимость которых превышает 170 тыс. руб. за кв.м, выросло со 114 в декабре 2021 года до 269 в декабре 2022 года. Она пояснила, что на сегодняшний день средняя стоимость кв.м на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 107 тыс. руб., а при стоимости от 170 тыс. руб. за «квадрат» можно найти премиальные проекты.

Согласно данным сайта недвижимости N1.ru, сейчас в открытой продаже находится более 1,2 тыс. квартир, где стоимость кв.м превышает 170 тыс. руб. Из них более тысячи объявлений — квартиры в новостройках, 259 — «вторичка». На первичном рынке на продажу недавно была выставлена партия апартаментов в башне «Исеть» (один из премиальных объектов в Екатеринбурге). Стоимость лотов начинается от 19,8 млн руб. и заканчивается 138,2 млн руб.

«У нас осталось около 30% свободных, решили увеличить количество предлагаемых на реализацию апартаментов, они без отделки. У нас осталось около 70 апартаментов, сейчас их вывели на продажу»,— пояснил «Ъ-Урал» генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Согласно данным сервиса «Циан.Аналитика», цена кв.м на уральском рынке за год выросла на 4%. Так, в декабре прошлого года она составляла 211 тыс. руб., в июле поднималась до 231 тыс. руб., по данным на декабрь, составила 220 тыс. руб. за кв.м. При этом средняя стоимость объектов напротив уменьшилась в среднем на 18% — с 23,3 млн руб. годом ранее до 19,1 млн руб. в декабре. Самая высокая средняя стоимость отмечалась в феврале — 23,4 млн руб. По словам госпожи Кирюхиной, это свидетельствует о сокращении средней площади предложения.

«Если в декабре 2021 года в среднем квартира в активной продаже была площадью 110 кв.м, то спустя год, в декабре 2022 года — 87 кв.м. Связано это с изменением структуры: на “однушки” год назад приходилось 17% квартир, сейчас — 27%»,— рассказала она.

По мнению руководителя аналитического отдела АН «Новосел» Сергея Меньшенина, выросшее количество объектов стоимостью от 170 тыс. руб. за кв.м объясняется скачком цен на недвижимость. «Если посмотреть на стоимость квартир более 170 тыс. руб. за кв.м, то год назад их было 1,3%, сейчас 3,2%. Если посмотреть статистику три года назад, там таких было 0,3%. Общая структура по классам жилья осталась неизменная, кардинальных изменений на рынке не было замечено, сегмент остается относительно стабильным. Если говорить про цены, то за год они выросли на 10%, за три года на 38%»,— отметил господин Меньшенин. Он добавил, что из всего предложения на рынке 45% составляют квартиры в экономсегменте, 43% класса комфорт, 11% бизнес-класса и 1% занимают премиальные квартиры.

Мария Игнатова