Розыск до идей

Как стало известно «Ъ», к бизнесмену Дмитрию Давыдову (в РФ признан иностранным агентом), имя которого появилось в разыскной базе МВД РФ, претензий со стороны российской полиции пока нет. Господина Давыдова, автора проекта «20 идей по развитию России», который активно рекламировался многими российскими СМИ, по обвинению по целому ряду статей УК разыскивают власти родного для него Казахстана. МВД же лишь подключилось к его межгосударственному поиску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении 41-летнего казахского бизнесмена Дмитрия Давыдова, являющегося совладельцем букмекерской конторы «Олимп», было возбуждено 18 декабря 2019 года. Расследование в отношении предпринимателя ведет департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан по Алматы.

Господину Давыдову, который давно проживает в Европе, инкриминируются организация незаконного игорного бизнеса преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, участие в преступной группе, а также легализация денег, полученных преступным путем (п. 1, 2 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 245, ч. 2 ст. 262 и п. 2, 3 ч. 3 ст. 218 УК РК).

В Казахстане Дмитрия Давыдова объявили в розыск в 2020 году. У нас в стране он известен как автор проекта «20 идей по развитию России», который активно рекламировался многими российскими СМИ.

Тот факт, что МВД России внесло Дмитрия Давыдова в свою разыскную базу, по версии источников «Ъ» в правоохранительных органах, объясняется тем, что недавно КНБ объявил совладельца «Олимпа» еще и в межгосударственный розыск.

При этом, отмечает источник, у российских силовиков к господину Давыдову претензий пока нет. А в связи с тем, что российского гражданства он не имеет, в случае задержания на территории РФ, вероятнее всего, без всяких проволочек будет выдан инициатору розыска.

Олег Рубникович