Лионель Месси закрепляется в Париже

Чемпионат мира в Катаре, завершившийся 18 декабря, скорее всего, убил, не исключено, главную трансферную интригу будущего лета в мировом футболе. Герой катарского первенства Лионель Месси, который, как считалось, может перейти после окончания текущего сезона из ПСЖ либо в родную «Барселону», либо в американский «Интер Майами», договорился о продлении контракта с парижским клубом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cрок нового соглашения Лионеля Месси с ПСЖ, которое будет подписано летом, сразу после окончания действия прежнего договора, составит один год с опцией продления еще на сезон

Фото: Christian Hartmann / Reuters Cрок нового соглашения Лионеля Месси с ПСЖ, которое будет подписано летом, сразу после окончания действия прежнего договора, составит один год с опцией продления еще на сезон

Фото: Christian Hartmann / Reuters

О том, что семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси достиг принципиальной договоренности о новом контракте с ПСЖ, сообщили ряд источников, в частности BBC и Le Parisien. По их данным, срок нового соглашения, которое будет оформлено ближайшим летом, сразу после истечения срока действия прежнего договора, составит один год с опцией продления еще на сезон.

Эта новость означает исчезновение потенциально главной трансферной интриги летнего рынка. Дело в том, что минувшей осенью, то есть непосредственно перед чемпионатом мира, различные медиаресурсы утверждали, что аргентинец готов после завершения текущего сезона покинуть ПСЖ. При этом указывались два варианта продолжения карьеры игрока.

Первым был вариант с возвращением в родную для Лионеля Месси «Барселону», в которой он начал свою профессиональную карьеру в 2003 году и за которую отыграл в общей сложности 18 сезонов, завоевав множество призов, включая десять званий чемпиона Испании и четыре звания победителя Лиги чемпионов. Расставание Месси с принесшим ему всемирную славу испанским клубом было одной из самых громких футбольных историй в нынешнем веке. «Барселону» на флагмана французского футбола он поменял в 2021 году в статусе свободного агента, за несколько месяцев до перехода устроив демарш. Лионель Месси пытался в одностороннем порядке расторгнуть договор с переживавшим глубокий кризис клубом, сообщив о том, что его совершенно не устраивают действия его руководства и прежде всего бывшего президента Жозепа Бартомеу.

С тех пор Жоан Лапорта, назначенный на ключевой пост в «Барселоне» вместо отправленного в отставку Бартомеу, неоднократно заявлял о том, что постарается уговорить 35-летнего Месси вернуться в испанскую команду. Об этом он говорил даже в декабре, незадолго до финала чемпионата мира.

Вторым вариантом, о существовании которого перед мировым первенством проинформировали такие издания, как The Athletic и As, являлся переход в клуб «Интер Майами»: им владеет знаменитый в прошлом английский футболист Дэвид Бекхем. В американскую лигу из Европы отправляются многие ветераны на закате карьеры.

Похоже, именно во время чемпионата мира в Катаре, который вылился в командный аргентинский триумф и персональный триумф лидера сборной, впервые выигравшего главный футбольный приз и забившего на турнире семь голов, показав фантастическую по эффективности игру, произошел перелом в длившихся, как утверждает BBC, четыре месяца переговорах. Их вели представители Лионеля Месси (в первую очередь его отец Хорхе) с менеджментом французского клуба. По ходу первенства, по этой версии, состоялась и ключевая встреча с президентом ПСЖ катарцем Нассером Аль-Хелаифи.

Объясняя, почему Лионель Месси решил остаться во Франции, Гиллем Балаге, эксперт BBC по испанскому футболу, заметил, что на самом деле «Барселона» до сих пор не вступала с ним в контакт по поводу возвращения, а жизнь в Париже представляется игроку «сбалансированной» и «счастливой».

Кроме того, Месси уверен, что в ПСЖ, в котором его партнерами по атаке являются суперзвезды сборных Франции и Бразилии Килиан Мбаппе и Неймар, у него есть «реальная возможность» вновь одержать победу в Лиге чемпионов.

Le Parisien согласен с этой точкой зрения. Он добавляет, что семье Лионеля Месси «очень нравится в Париже», а это обстоятельство, в свою очередь, позволяет аргентинцу «удерживать топ-уровень». Le Parisien также отмечает, что Месси хотел бы принести ПСЖ самый ценный клубный трофей: французская команда, несмотря на колоссальные инвестиции, до сих пор его не добывала. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ей предстоит в начале следующего года сыграть в 1/8 финала с немецкой «Баварией».

Алексей Доспехов