Министр экономики Армении: мы должны сделать все для сохранения работающих в стране граждан РФ

Министр экономики Армении Ваан Керобян прокомментировал предложение спикера Государственной думы Вячеслава Володина повысить налоговую ставку для россиян, работающих в других странах. Он заявил, что власти должны сделать все для сохранения работающих в стране граждан России.

«Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше»,— сказал господин Керобян на заседании парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции (цитата по «Sputnik Армения»). Глава Минэкономики сообщил, что в ведомстве уже работают над тем, чтобы возможное решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан РФ, работающих в Армении.

Депутат от фракции «Гражданский договор» в парламенте Армении Хачатур Сукиасян поддержал господина Керобяна. Как передает «Sputnik Армения», депутат предложил парламентерам написать письмо российским коллегам. Он отметил, что российские специалисты положительно повлияли на ситуацию в ИТ-сфере Армении, поэтому нужно способствовать сохранению этого эффекта.

25 декабря Вячеслав Володин сообщил о том, что Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения. Замруководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев объяснил, что, согласно поправкам, покинувшие Россию граждане должны оформить трудовой договор и платить соответствующий налог или зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели. В ЛДПР и КПРФ усомнились в целесообразности этого решения.

По информации «Sputnik Армения», экономическая активность Армении в январе-октябре выросла на 14%, а рост в сфере торговли и услуг по сравнению с 2021 годом составил 15,5% и 27,9% соответственно. Как выяснило «Ъ FM» у консультантов по релокации, около трети российских предпринимателей, которые переехали в Армению в 2022 году, решили остаться жить и развивать бизнес в республике.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Релоканты наладили бизнес».

Эрдни Кагалтынов