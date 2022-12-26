Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин передумал назначать председателя краевого правительства

Назначение председателя правительства Пермского края в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время общения с журналистами. По словам, это кадровое решение может замедлить подготовку к 300-летию Перми в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сейчас вопрос (назначения премьер-министра - ”Ъ-Прикамье”) для себя не рассматриваю. Летом думал об этом, но сейчас понял, что медлить нельзя и надо завершить все глобальные инфраструктурные проекты. Шансы есть, главное ничего не сломать», - поделился губернатор на встрече с журналистами.

На данный момент должности губернатора и председателя правительства Прикамья совмещены. В августе 2022 года Дмитрий Махонин говорил, что рассматривает вариант назначения отдельного премьер-министра регионального правительства. Основным кандидатом на этот пост, тогда считался руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин. Впрочем губернатор слухи о возможном назначении господина Смертина не подтверждал.