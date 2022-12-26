«Агрокомплекс Ткачева» увеличил сбор зерновых на 30%

В 2022 году «Агрокомплекс Н. И. Ткачева», принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, собрал рекордные 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу и рис. Это на 30% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба компании.

Всего с 41 тыс. га было собрано 237 тыс. тонн зерна кукурузы, что на 4% больше, чем в прошлом году. Также компания собрала с площади 20,8 тыс. га 148,8 тыс. тонн риса. Увеличить валовой сбор зерновых на предприятиях агрохолдинга удалось за счет расширения посевных площадей, благоприятных погодных условий, а также своевременного выполнения агротехнических работ.

В этом году на предприятии на 70% по сравнению с прошлым годом увеличился валовой сбор подсолнечника — до 211 тыс. тонн. Также в компании собрали на 51% больше сои — 119 тыс. тонн и на 13% больше сахарной свеклы — 2,4 млн тонн. Дополнительные урожаи сои и подсолнечника получены с полей, которые в этом году не были задействованы под рис.

Площади сева риса составили 20,8 тыс. га, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Валовой сбор культуры снизился на 24,5% из-за аварии на Федоровском гидроузле.

Татьяна Ручкина

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