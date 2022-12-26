Дело о стычке петербургской оперативницы и инспектора ДПС будет рассматриваться в Твери

Верховный Суд РФ направил по подсудности в Московский районный суд Твери уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС Александра Колесникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий в отношении лейтенанта уголовного розыска Алены Юдиной, пострадавшей во время попытки ее задержания прямо в отделе полиции. В ходе рассмотрения вопроса о подсудности дело оно дошло до апелляционной коллегии ВС.

«Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ постановление Верховного Суда РФ от 26.08.2022 отменила, уголовное дело с ходатайством об изменении его территориальной подсудности передала на новое судебное рассмотрение иным составом Верховного Суда РФ»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. Ранее ВС РФ направил дело обратно в Василеостровский райсуд, с чем не согласились фигуранты дела.

Конфликт оперуполномоченной лейтенанта Алены Юдиной и инспектора Александра Колесникова случился в ночь с 31 января на 1 февраля в одном из отделов полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. Алена Юдина сделала инспекторам замечание из-за неправильной парковки у отдела, затем ходе возникшей перепалки Александр Колесников, заявляя, что задерживает ее, повалил девушку на пол и сломал ей руку. После инцидента всех участников конфликта уволили из силовых органов.Сам Колесников провел некоторое время под домашним арестом.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Конфликт внутренних дел».

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