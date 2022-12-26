Роскачество признало небезопасными больше половины пресервов из сельди

Роскачество проверило качество пресервов из сельди. В исследовании участвовали 19 основных торговых марок из сельди, на их долю приходится до 80% рынка. Безопасными признаны только 9 из 19 торговых марок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большинство нарушений выявлено по микробиологическим показателям:

превышение нормы по содержанию микроорганизмов, дрожжей и плесеней зафиксировано в пресервах марок «А'море» (Санкт-Петербург), «Марти» (Чувашская Республика), «Океан» (Санкт-Петербург), «О'Кей» (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область);

в пресервах «Тесей» обнаружены превышение норм по содержанию микроорганизмов и дрожжей;

превышения по количеству микроорганизмов зафиксированы в сельди марок «Каждый день» и Leor, по наличию дрожей — «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare.

В Роскачестве добавили, что употребление пресервов с нарушениями может привести к пищевым расстройствам. Там дополнили, что ни в одной марке не обнаружили бактерий кишечной палочки (БГКП) и сальмонеллы.

Также в пресервах Vici, «Русское море», «Океан», «О'Кей», «Марти», «Атлантика» и «А'море» нарушены нормы содержания масла и рыбы. Согласно законодательству, массовая доля рыбы в пресервах должна составлять 65%, масла — не более 35% на 100 граммов.

Олеся Павленко