Сенат США не смог ускоренно принять пакет помощи Украине на $45 млрд

Сенат Конгресса США в день визита президента Украины Владимира Зеленского не смог согласовать ускоренную процедуру утверждения пакета расходов на $1,7 трлн. Пакет включает в себя помощь Украине на $45 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визит Владимира Зеленского в США

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Визит Владимира Зеленского в США

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Для ускоренной процедуры необходимо согласие всех 100 сенаторов. Однако республиканец Майк Ли предложил в рамках этого законопроекта голосование за поправку, которая предусматривает продолжение финансирования ограничений по допуску мигрантов в США, введенных из-за распространения коронавируса. Демократы отказались от голосования. «Весь этот законопроект висит на волоске»,— сказал сенатор от Демократической партии Крис Кунс Bloomberg.

Ситуация может вынудить Конгресс принять закон о временном финансировании правительства. В таком случае ключевые решения будут перенесены на следующий год, когда контроль над Палатой представителей перейдет к Республиканской партии.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон вчера, 21 декабря. Он провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом и его командой, а также выступил перед обеими палатами Конгресса. Украинский лидер просил больше военной помощи и заявил, что Киев не пойдет на компромиссы в случае обсуждения условий мира с Москвой.

О визите господина Зеленского — в материале «Ъ» «Достучаться до американских сердец».

Леонид Уварчев