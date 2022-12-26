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Коммерсантъ FM
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Land Rover готовит полностью электрический Defender

Компания Land Rover готовит новую модификацию внедорожника Defender, которая получит полностью электрическую силовую установку, сообщает Auto Express.

По информации издания, в 2025 году в рамках планового обновления модели она перейдет с платформы D7 Premium Lightweight Architecture на MLA Flex, что позволит превратить внедорожник в электромобиль. Дизайн при смене платформы не изменится, а основные изменения коснутся технической составляющей.

В настоящее время в линейке Defender последнего поколения представлены версии с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридной силовой установкой. Новый электромобиль окажется технически унифицирован с будущим электрическим Range Rover и обновленным Jaguar I-Pace.

Премьера электрического Land Rover Defender, который выйдет в версиях 90, 110 и 130, состоится в 2025 году. Выход электровнедорожника на рынок ожидается в 2026 году.

Максим Вершинин

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