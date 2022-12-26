УДС «Молот» оборудуют медиафасадами

К юбилею Перми на УДС «Молот» обновят фасады и входные группы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Предусмотрим возможность установки медиафасадов, на которых можно будет транслировать спортивные события. Все работы завершатся в мае»,— написал глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Также будет отремонтирован Дом Благородного собрания на ул. Сибирской. Будет восстановлен исторический фасад и колонны. Ведется разработка проекта внутренних помещений, предусматривающая размещение ЗАГСа, и площадок для концертов и приемов.