Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:27

УДС «Молот» оборудуют медиафасадами

К юбилею Перми на УДС «Молот» обновят фасады и входные группы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Предусмотрим возможность установки медиафасадов, на которых можно будет транслировать спортивные события. Все работы завершатся в мае»,— написал глава региона.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Также будет отремонтирован Дом Благородного собрания на ул. Сибирской. Будет восстановлен исторический фасад и колонны. Ведется разработка проекта внутренних помещений, предусматривающая размещение ЗАГСа, и площадок для концертов и приемов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...