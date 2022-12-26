Экспорт «Росатома» в 2022 году вырастет на 15% и превысит $10 млрд

Портфель зарубежных заказов «Росатома» на десять лет вперед стабильно держится на уровне $200 млрд, сообщил директор госкорпорации Алексей Лихачев. В 2022 году экспорт может превысить $10 млрд, что на 15% больше, чем в 2021 году.

«Зарубежная выручка год от года растет. В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму $10 млрд»,— сказал господин Лихачев «Известиям».

«Росатом» чувствует отрицательное воздействие последние два–три года, отметил директор. Сначала влияние оказала пандемия — «не столько ограничения в передвижении, сколько полное разрушение мировой логистики, цепочек поставок». Теперь воздействие связано с «текущей ситуацией, огромным количеством ограничений, рестрикций».

По мнению господина Лихачева, рост на 15% — это «далеко не предел». «Имея в виду даже уже реализующиеся, существующие в практической плоскости контракты, поставки топлива, обогащенной урановой продукции, услуг по конверсии. И, конечно, строительство 23 атомных энергоблоков — в десятке стран мы реализуем свои строительные проекты»,— добавил директор госкорпорации. По его словам в Китае и Турции работа идет с опережением графиков, стройки разворачиваются в Египте и Венгрии, обсуждение новых площадок ведется с Индией и Бангладеш.

О влиянии энергокризиса на атомную отрасль — в материале «Ъ» «Силы мировой реакции».

Леонид Уварчев