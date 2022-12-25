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Коммерсантъ FM
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Центры по подготовке спецназа по аналогии с чеченским могут создать по всей России

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры по подготовке спецназа подобно Российскому университету спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе. Об этом господин Трутнев сообщил во время рабочей поездки в Чеченскую республику.

Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Юрий Трутнев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы обратились с Сергеем Владиленовичем (Кириенко.— “Ъ”) к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях»,— сказал господин Трутнев (цитата по ТАСС).

По словам полпреда, помощь в создании подобных центров спецназа может оказать Даниил Мартынов, один из основателей РУС. «Задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили»,— заявил господин Трутнев.

Федеральные чиновники встретились в Чечне с главой республики Рамзаном Кадыровым и вместе посетили базу РУС в Гудермесе. Господин Кадыров заявил, что центр ежедневно посещают от 15 до 50 человек для прохождения подготовки.

«Мы очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным — МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны, патриоты, настоящие мужчины»,— отметил глава Чечни.

Российский университет спецназа основан 1 августа 2013 года по предложению Рамзана Кадырова. На данный момент РУС — первое и единственное частное учебное заведение РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений.

Эрдни Кагалтынов

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