Генпрокурор Белоруссии: в 2022 году Москва выдала Минску 16 виновных в экстремизме белорусов

Россия выдала Белоруссии 16 граждан республики, виновных в преступлениях экстремистской направленности. Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в интервью телеканалу СТВ.

«Только в текущем году приняты положительные решения о выдаче нам 25 лиц, граждан Республики Беларусь, которые совершили преступления экстремистской направленности. 16 человек уже выдано, и остальные в ближайшее время предстанут или будут нести наказание на территории Республики Беларусь»,— сказал господин Швед.

Также он заявил, что Белоруссия в текущем году направила в РФ шесть уголовных дел для привлечения к ответственности граждан России. В частности, в Казани осудили гражданина России за оскорбление должностного лица МВД Белоруссии, заявил генпрокурор.

В октябре генпрокуратура Белоруссии сообщила, что за полтора года Россия выдала Минску семь граждан республики, которые обвиняются в преступлениях, связанных с экстремизмом. Тогда генпрокурор республики заявил, что в 2022 году Минск направил пять уголовных дел в отношении россиян, которые совершали экстремистские преступления на территории Белоруссии, в первую очередь в 2020 году.

Эрдни Кагалтынов