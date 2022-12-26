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Коммерсантъ FM
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Теперь мы чебурашки

Евгения Милова о светской жизни

С сегодняшнего дня светская активность наконец начнет уступать частному: предпраздничному наряжанию себя и елки, нарезанию оливье и вскрытию стратегических запасов «родерера», припрятанных с возгласом «это на Новый год!» еще ранней весной. На прошлой неделе участникам светских процессов, напротив, приходилось полностью дарить себя миру. В расписании стояло более 15 мероприятий, которым сопутствовали 10-балльные пробки. Успеть всюду было невозможно, но, похоже, немногие и пытались. Повышенную вездесущесть проявил разве что Филипп Киркоров. Видимо, чтобы у тех, кто принципиально не будет смотреть телевизор в новогодние праздники, не случилось недостатка в господине Киркорове.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первым таким событием стал «Рождественский ужин» «Яндекса». Ожидалось, что это будет такой ужин на Волхонке, где миру явят Алексея Кудрина в его новом статусе советника по корпоративному развитию «Яндекса». По такому случаю вечерний дресс-код соблюли Виктория и Олег Шеляговы, Снежанна Георгиева, Ольга Карпуть, Виктория и Антон Борисевич, Ирина Зарькова, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Маргарита Пушкина. Впрочем, господин Кудрин едва ли планировал приходить, поскольку при более внимательном знакомстве с идеей вечера оказалось, что это был ужин по случаю включения в подписку «Яндекс.Плюс» сервиса «Букмейт» (ирландская компания Bookmate в октябре 2022 года внесена в российский реестр иностранных агентов; «Яндекс» до этого приобрел права на использование ее технологии). Тем не менее на мероприятии присутствовал Тигран Худавердян. А со стороны книгоиздателей — Михаил Литваков, Владимир Воробьев, Борис Макаренков, Евгений Копьев и Олег Новиков со своей дамой Инессой Шевчук. Первая известность пришла к госпоже Шевчук благодаря ее участию в шоу «Дом-2», но затем она успешно развивала свой аккаунт в ныне запрещенной соцсети. Приметой времени можно считать то, что бывший исполнительный директор и член совета директоров «Яндекса» господин Худавердян на данный момент никакой должности в компании не имеет — так же, как и господин Новиков, который еще в начале уходящего года был основным владельцем и президентом группы «Эксмо-АСТ», а затем отказался от должности и прямого владения. Так что ни одному из них слова на этом ужине не дали. А жаль, было бы очень интересно. Вместо этого режиссер Юрий Квятковский поставил литературный вечер, разыгрывавшийся параллельно гастрономическому сюжету от шеф-повара Анатолия Казакова. Литература по замыслу постановщика должна была хотя бы ненадолго вернуть собравшимся веру в чудо и победу добра.

Примерно о том же был ханукальный ужин в ресторане Saviv. Его организовала владелица бренда Masterpeace Евгения Линович вместе с худруком театра «Шалом» Олегом Липовецким. Он как раз примерно в эти дни отмечал год в должности. Артисты театра распланировали свои номера так, чтобы в начале все собравшиеся посмеялись, затем эрудицию в вопросах Хануки и традиций смог проявить сын Натальи Давыдовой Дмитрий Стрешинский, а ближе к финалу — хозяйка вечера госпожа Линович сплясала с Александром Раппопортом. Такие вот чудеса.

Дальше неделя закружилась в метели в большом числе событий от арт-галерей, которые перед Новым годом действовали в одиночку и сообща. Дружеские коктейли и вернисажи давали Artwin, «Система gallery», ГУМ Red Line. Но также на «Винзаводе» открылась «Маленькая зимняя ярмарка» от Ассоциации галерей.

О детях в этой суете вспомнили к концу недели. Сначала в «Октябре» состоялась премьера полнометражного фильма «Чебурашка», а днем позже — премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шехерезады». Сюда, конечно, тоже пришел господин Киркоров, а также ожидаемо и с огромным букетом прибыл Дмитрий Песков. Кого точно мало кто надеялся видеть на детском шоу, так это музыканта Юрия Антонова. Но поскольку единственная русская песня в репертуаре шоу его, то это было не потеплевшее сердце, а авторский надзор.

Евгения Милова, обозреватель «Ъ»

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