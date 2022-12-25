В провинции Китая выявили за сутки более 1 млн случаев заражения COVID-19

В крупной китайской провинции Чжэцзян, расположенной недалеко от Шанхая, ежедневно выявляют примерно 1 млн новых случаев заражения COVID-19, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство провинции. Ожидается, что в ближайшие дни это число удвоится.

«По оценкам, пик заражения в Чжэцзяне наступит раньше и вступит в период повышенного уровня около Нового года, в течение которого ежедневное число новых случаев заражения составит до 2 млн»,— говорится в заявлении правительства Чжэцзяна.

Тем временем общенациональные данные из Китая поступают неполными, поскольку Национальная комиссия здравоохранения перестала сообщать о бессимптомных инфекциях, что затрудняет отслеживание случаев. Сегодня, 25 декабря, комиссия прекратила сообщать ежедневную статистику.

Власти Чжэцзяна с населением 65,4 млн человек сообщили, что среди 13 583 инфицированных, проходящих лечение в больницах провинции, у одного пациента были серьезные симптомы, вызванные коронавирусом, в то время как у 242 инфицированных тяжелые и критические состояния были вызваны основными заболеваниями.

Чжэцзян — один из немногих районов, где в последнее время наблюдается резкий рост числа инфекций, включая бессимптомные случаи, отмечает Reuters.

Ранее Пекин внес послабления в политику нулевого уровня коронавируса, после чего резко выросло количество новых заражений.

Мария Федотова