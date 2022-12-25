Россиян потянуло на стендап

Стендап-концерты в России набирают популярность — число выступлений в этом жанре за год выросло примерно в 2,5 раза. В то же время доля таких программ среди всех билетных мероприятий исчисляется всего несколькими процентами. С чем связан интерес к жанру? И как он изменится в следующем году? Разбирался Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Агрегатор «Яндекс.Афиша» насчитал около 5 тыс. мероприятий с участием стендаперов в этом году, а на билеты пользователи потратили 0,5 млрд руб. По сравнению с 2021-м рост по выручке от продаж — более чем в 4 раза. В топ-3 самых популярных событий попали концерты комика Сергея Орлова и Нурлана Сабурова. Однако статистика «Яндекса» учитывает далеко не всех артистов этого жанра, хотя тенденция отмечена верно, пояснила руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая:

«В 2021 году мы заключили партнерство с компанией Comedy Club Production, и на сегодняшний день являемся основным прокатчиком мероприятий Comedy Club по всей стране. Мы как билетная витрина и организатор констатируем, что рост спроса к стендапу вырос, количество мероприятий в России, по нашим данным, выросло в 10,5 раз, количество проданных билетов на этот жанр — в 7 раз. Средняя цена варьируется в районе 3 тыс. руб.».

Растущую популярность такого формата развлечений аналитики объясняют отменой связанных с COVID-19 ограничений, которые, в частности, влияли на заполняемость залов. Среди других факторов — сокращение репертуара в кино и отмена концертов зарубежных музыкантов, отмечает руководитель агентства InterMedia Евгений Сафронов:

«У нас достаточно и залов, и зрителей, которые хотели бы получить свою долю зрелищных мероприятий. С этой точки зрения за не самые большие деньги организаторы, естественно, стараются найти артиста подешевле. А гонорар стендап-комика, как правило, намного меньше, чем любой группы или сольного исполнителя. Ведь ему не нужны музыкальные инструменты, особое звуковое оформление и так далее. То есть это недорогой способ заполнить по обороту бизнес небольшой концертной компании».

Рост интереса к стендап-концертам подтверждают и сами комики. Аудитория обновилась, поменялись и темы, рассказал руководитель бара Stand Up Patriki Леонид Кулаков: «Сейчас основной запрос, если ударяться в философию, — это правда. Людей интересуют честные артисты. У нас недавно состоялся тур по нескольким городам, и было очень много слов благодарности в том ключе, что хоть кто-то выразил мысли зрителей.

Единственное, что шутить стало намного тяжелее, потому что УК РФ сильно расширился, нужно очень аккуратно подбирать слова. Но у публики точно есть запрос на эту комедию, она хочет, чтобы кто-то с ней об этом говорил. Люди испытывают невероятное напряжение. Задача же стендап-комедии критически осмысливать происходящее, поэтому мы стараемся посмотреть на вопрос со всех сторон. Нашлись ребята, которые научились хорошо шутить на политические темы, возродили чуть-чуть сатиру».

Вместе с тем Россию за год покинули несколько популярных стендап-артистов, например, Денис Чужой и признанный иностранным агентом Михаил Шац. У их коллеги Данилы Поперечного идет первый за три года международный тур, но исключительно по зарубежным городам. Кроме того, хотя спрос на комиков и растет, о повальном увлечении их концертами говорить рано. На их выступления приходится лишь несколько процентов от общего числа афишных мероприятий в России. Главным зрелищем остаются музыкальные концерты. Совокупный оборот этой сферы за год подрос на 4% и составил около 200 млрд руб.

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