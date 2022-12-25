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Коммерсантъ FM
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Новак спрогнозировал новый мировой энергокризис через 5–10 лет

Западные нефтегазовые компании выводят средства в виде дивидендов и не инвестируют, в связи с чем мир через 5–10 лет столкнется с дефицитом энергоресурсов и новым витком кризиса. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

В качестве основной причины возможного энергокризиса Александр Новак считает отсутствие долгосрочной энергетической политики в странах Евросоюза. По его мнению, отказ западных нефтегазовых компаний инвестировать и стремление выводить средства в виде дивидендов спровоцирует снижение объемов инвестиций, в результате чего энергоресурсов в ЕС станет не хватать.

«В течение 5–10 лет мир столкнется с серьезными проблемами»,— полагает вице-премьер (цитата по ТАСС). По его мнению, в большей степени кризис затронет европейские страны. Вице-премьер считает, что, принимая меры, рассчитанные на краткосрочный эффект, в том числе санкции, европейские политики только заигрывают с избирателями.

О возможном энергокризисе в Европе из-за нехватки инвестиций, в частности в разработку новых месторождений и строительство нефтеперерабатывающих заводов, говорил генсек ОПЕК и представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

Одна из европейских нефтегазовых компаний, которая с помощью продажи активов планировала сократить чистый долг,— итальянская Enel. Об этом стало известно в ноябре. Сумма активов, выставленных на продажу, составила €21 млрд. Больше инвестировать в запасы ископаемого топлива призывает Белый дом. Под давлением властей инвестировать в развитие традиционных и новых источников энергии планирует американская компания Chevron.

Анастасия Ларина

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