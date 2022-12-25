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Коммерсантъ FM
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Минфин выразил желание начать взаимную разморозку активов с западными странами

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия ждет возможности начать переговоры с западными странами о взаимной разморозке активов. По его словам, все будет зависеть от желания этих стран начать такой диалог.

«Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки активов как с одной стороны, так и с другой стороны»,— сказал министр в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

Ранее Антон Силуанов говорил, что для разморозки активов в России необходимо принять ряд законов, которые позволяли бы средства уже иностранных инвесторов, замороженных в РФ, использовать для расчетов по замороженным в других странах российским активам.

В марте европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), а 3 июня ЕС ввел прямые санкции в отношении НРД. По итогам третьего квартала 2022 года Euroclear заработала €340 млн за счет блокировки российских активов.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс говорил, что замороженные в ЕС российские активы на сумму €300 млрд можно будет использовать в качестве гарантии, пока Россия добровольно не поможет восстановить Украину.

Анастасия Ларина

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