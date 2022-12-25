Во Владивостоке произошел пожар в ночном клубе

Во Владивостоке в ночном клубе Unique в ночь на 25 декабря произошел пожар. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщается на сайте приморского управления Следственного комитета РФ, возгорание произошло около 02:00 по местному времени. Сотрудники заведения смогли справиться с огнем своими силами. Никто не пострадал.

Как сообщают «Известия», в клубе группа молодых людей отмечала день рождения своего товарища, в момент поздравления один из посетителей случайно поджег фейерверком потолок.

Газета отмечает, что, несмотря на пожар, люди продолжали танцевать. Позже, во время эвакуации, образовалась длинная очередь, поскольку посетителей ночного клуба выпускали только через одну дверь.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Прокуратура Владивостока пообещала обеспечить надзорное сопровождение работы следственных органов.