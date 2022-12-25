Главные анонсы 26 декабря — 1 января

26 декабря, понедельник

В Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ.

Оператор железнодорожных перевозок Eurostar из-за забастовок отменит все поезда между Лондоном и городами Европы.

27 декабря, вторник

В Москве, как ожидается, Мосгорсуд огласит приговор по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза».

В Коми арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, осужденного по коррупционным статьям.

28 декабря, среда

В Москве Басманный суд в заочном формате рассмотрит уголовное дело журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) о дискредитации российской армии.

В Перми краевой суд огласит приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете.

В Дакке (Бангладеш) запланировано открытие первой в стране ветки метро.

29 декабря, четверг

В Тбилиси (Грузия) состоится судебный процесс по возможной отсрочке тюремного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в связи с ухудшением его здоровья.

В Москве состоится Кубок чемпионов по сноуборду.

30 декабря, пятница

«Гранд сервис экспресс» и туроператор «Гранд экспресс тур» запустят новогодний туристический железнодорожный круиз из Москвы на Крымский полуостров.

31 декабря, суббота

В Саудовской Аравии стартует ралли-марафон «Дакар».

1 января, воскресенье

В Москве в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать без перерыва.

Представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов займет пост генерального секретаря ОДКБ.

Хорватия присоединится к Шенгенской зоне.

Председательство в СБ ООН перейдет к Японии.