ЕС осудил решение Афганистана отстранить женщин от работы в НПО

Евросоюз «решительно осуждает» отстранение женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях (НПО) в Афганистане. В ЕС оценят, как это решение скажется на оказании гуманитарной помощи. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Европейский союз решительно осуждает недавнее решение талибов (члены террористической организации «Талибан», запрещена в РФ.— ''Ъ'') запретить женщинам работать в национальных и международных НПО. Мы оцениваем ситуацию и ее влияние на нашу помощь на местах»,— сказала агентству AFP госпожа Массрали.

Ранее сегодня, 24 декабря, стало известно, что в Афганистане женщин отстранили от работы во всех НПО. Согласно приказу Министерства экономики Афганистана, решение было принято после «серьезных жалоб» на их дресс-код.

20 декабря талибы потребовали приостановить обучение девушек в высших учебных заведениях. В ООН сочли это нарушением международного права.

Эрдни Кагалтынов