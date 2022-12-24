Роскомнадзор заблокировал новый сайт «Дождя»

Новый сайт телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) tvrain.tv перестал открываться у пользователей, находящихся в России. Он доступен только через VPN. Прошлый сайт «Дождя» tvrain.ru был заблокирован Роскомнадзором еще 1 марта 2022 года из-за фейков о российской армии.

В мае «Дождь» попытался оспорить блокировку сайта через суд. Во время рассмотрения иска представитель Генпрокуратуры, обосновывая решение ограничить доступ к «Дождю», заявил, что работа канала угрожала «стабильности конституционного строя и безопасности» России.

В Генпрокуратуре сочли, что «Дождь» публиковал «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих» в рамках военной операции на Украине. Кроме того, по словам представителя Генпрокуратуры, канал транслировал позицию западных стран и формировал протестные настроения в обществе.

Телеканал «Дождь» приостановил работу через два дня после блокировки сайта. Он возобновил работу в июле. Телеканал получил лицензию на вещание в Латвии. Сообщалось, что студии канала будут в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

1 декабря в эфире «Дождя» журналист Алексей Коростелев попросил отправлять на почту сообщения о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Власти Латвии расценили это как поддержку российской армии, в результате 6 декабря у «Дождя» отобрали лицензию на вещание. Власти Латвии объяснили это решение соблюдением интересов «государственной безопасности и общественного порядка». Вещание «Дождя» также было приостановлено в Эстонии и Литве.

Анастасия Ларина