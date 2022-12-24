МИД РФ: говорить о задействовании группировки России и Белоруссии на Украине «некорректно»

Обсуждение потенциального участия совместной группировки войск России и Белоруссии в конфликте на Украине является «некорректным», считает замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его мнению, задачей межгосударственного альянса является защита Белоруссии в случае вторжения на ее территорию.

«Задача совместной российско-белорусской группировки войск - при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии»,— рассказал господин Галузин в интервью «РИА Новости», сославшись на положения Военной доктрины Союзного государства (СГ).

Дипломат отметил, что Москва и Минск тесно сотрудничают по вопросам охраны западных границ СГ, а также ведут «совместные стоп-листы»: в них перечислены иностранцы, чье нахождение на территории России или Белоруссии «признано нежелательным».

Михаил Галузин также назвал «симметричным ответом на шаги НАТО» переоборудование экипажей самолетов белорусской армии для применения боеприпасов с ядерной частью. По его словам, аналогичные мероприятия США и их союзники по НАТО проводят «на протяжении десятилетий».

На этой неделе «Ъ» заметил, что Россия и Белоруссия перенимают практику США и НАТО в ядерной сфере, ранее критиковавшуюся руководством обеих стран. Это, в частности, проявилось в согласовании положения о переоборудовании экипажей белорусских боевых самолетов.

Подробнее о новой ядерной практике СГ — в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Андрей Сапожников