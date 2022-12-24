Правительство утвердило концепцию развития культуры информбезопасности россиян

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждается концепция формирования и развития культуры информационной безопасности россиян. Ее реализация поручена Минцифры и другим заинтересованным ведомствам. Регионам рекомендовано опираться на нее при формировании собственных программ в сфере информационной безопасности.

Концепция определяет угрозами информационной безопасности утечки информации, несанкционированный доступ к ресурсам (с технической точки зрения), а также травлю в цифровом пространстве, распространение фейков и вредоносного контента (с психологической точки зрения). В документе предлагается проводить информационную кампанию для повышения уровня грамотности населения по соответствующим вопросам. Распространять информацию нужно «через фокусировку на позитивной мотивации».

Для формирования культуры информбезопасности предлагается «сегментировать граждан РФ на различные группы в целях более точного донесения информации». Уязвимыми к угрозам называются граждане до 18 лет и старше 45 лет. Им предлагается доносить информацию через отвечающие их интересам коммуникации. Для молодых людей это могут быть совместные проекты с лидерами мнений, конкурсы и другие форматы. Для тех, кому больше 45 лет, можно использовать социальную рекламу в интернете, центрах госуслуг, поликлиниках.

Леонид Уварчев