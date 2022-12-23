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Коммерсантъ FM
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Двойников Росреестра обложат штрафами

Белый дом одобрил законопроект об ответственности за перепродажу данных из ЕГРН

Правительство предлагает ввести административную ответственность за перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и создание сайтов-двойников Росреестра: для физлиц такая деятельность может обернуться штрафом до 25 тыс. руб., для юрлиц — до 400 тыс. руб. Необходимость поправок к КоАП объяснена неэффективностью действующих механизмов борьбы с такими нарушениями и бюджетными потерями — незаконной доход одного сайта-двойника оценен авторами проекта в 1,5–4,8 млрд руб. в год. Эксперты к инициативе отнеслись скептически: предложенный размер штрафов при такой доходности и невысоких шансах найти нарушителя вряд ли станет эффективной превентивной мерой.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На заседании правительства в пятницу одобрен законопроект об установлении в КоАП административной ответственности за перепродажу третьим лицам сведений из ЕГРН и за создание сайтов-двойников Росреестра — в тот же день документ был внесен в Госдуму. Подобные действия были запрещены законом еще в 2021 году, но, признают власти, действующие способы борьбы с нарушителями неэффективны.

Согласно пояснительной записке к проекту, за период с начала 2020 года по октябрь 2022-го Росреестром выявлено 335 сайтов-двойников, предлагавших предоставление выписок из ЕГРН.

97% из них были в итоге заблокированы, действующими пока остаются семь таких ресурсов — при этом появляются новые. «Сохранение достигнутых результатов и полное устранение сайтов представляется невозможным»,— сказано в записке. Владельцы заблокированных ресурсов регистрируют новое доменное имя, на которое судебное решение о блокировке не распространяется, и длительную процедуру приходится начинать заново: от выявления нарушения до рассмотрения дела судом проходит не менее полугода.

Так что в правительстве решили заняться предупреждением нарушений — согласно поправкам к КоАП, перепродажа данных, полученных из ЕГРН, третьим лицам или создание сайта-двойника может обернуться штрафами: для физлиц в размере до 25 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для предпринимателей — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 400 тыс. руб.

В случае повторного нарушения санкции будет жестче: для физлиц — до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 600 тыс. руб.

Такой размер штрафов объясняется «тяжестью нарушения, значительной суммой выручки, получаемой в результате незаконного распространения сведений ЕГРН, значительностью ущерба, причиняемого государству и правообладателям объектов недвижимости».

По представленным в пояснительной записке расчетам (сделанным из предположения, что 10–30% приобретенных ключей доступа в ЕГРН используется сайтами-двойниками, а также платы в 290 руб. за наиболее «популярную» выписку из реестра — о характеристиках недвижимости и правах на нее), доходы сайта-двойника и, соответственно, потери бюджета от неуплаты госпошлины оценены в диапазон от 1,5 млрд руб. до 4,8 млрд руб. в год. Также власти видят риски в незаконном обороте персональных данных, в недостоверности сведений, предоставляемых сайтами-двойниками, и перегрузке ФГИС ЕГРН из-за непрерывных роботизированных обращений со стороны двойников (около 7,5 тыс. в сутки), что может вызвать проблемы или даже отказ системы в обработке запросов добросовестных пользователей.

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Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что установление ответственности способно повысить эффективность борьбы с такими сайтами, но само по себе результата не гарантирует: «Сколь суровой бы ни была ответственность, если нарушителей не представляется возможным найти — а в случае с нарушениями в сети это не редкость,— то для них риски растут только в теории». Управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов введение штрафов перспективным не считает: идентификация нарушения может оказаться ресурсоемкой, при этом «совсем не факт, что такое лицо будет являться резидентом России и проживать в стране». Предложенный размер санкций, по его словам, с учетом оценок доходов сайтов-двойников «не кажется способным обеспечить эффективную превенцию таких нарушений».

Евгения Крючкова

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