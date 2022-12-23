Суд на Кубани не стал вводить процедуру наблюдения на Новомышастовской птицефабрике

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Маслозаводу Васюринский во введении процедуры наблюдения на Новомышастовской птицефабрике из-за недостаточного размера задолженности. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

На дату судебного заседания задолженность птицефабрики составляла 210 217 руб., отмечается в судебном акте. Однако в соответствии с законом о банкротстве заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех месяцев. Это стало основанием для отказа во введении наблюдения и прекращения производства по заявлению.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению заявление ООО «Маслозавод Васюринский» о признании банкротом ООО «Новомышастовская птицефабрика».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новомышастовская птицефабрика» зарегистрировано в 2014 году в станице Новомышастовской Красноармейского района Кубани. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Бенефициаром компании является Ольга Клыпина. Выручка предприятия за 2021 год составила 46 млн руб., убыток — 212 млн руб. Согласно опубликованным отчетам о финансовых результатах, с 2017 до 2020 года птицефабрика показывала прибыль — от 4,4 до 10,6 млн руб. Кредиторская задолженность общества по итогам 2021 года составляла 38,3 млн руб., дебиторская — 131,8 млн.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в январе 2021 года на Новомышастовской птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа. Из-за этого на территории поселения даже вводили режим ЧС. Падеж птицы на предприятии составил 51 тыс. голов из 400 тыс. Вскоре после выявления инфекции поголовье птицефабрики было полностью уничтожено.

В апреле того же года в отношении гендиректора птицефабрики следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). По версии следствия, руководитель предприятия с 1 февраля по 31 марта 2021 года не платил в полном объеме зарплату 150 своим сотрудникам. Общий размер задолженности составил 2,9 млн руб. При этом следователи заявляли, что деньги на выплату зарплаты у главы компании были, однако, желая улучшить репутацию предприятия, он потратил их на другие нужды, в том числе на решение текущих финансовых проблем. В конце 2021 года вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что птицефабрика погасила долги перед сотрудниками в сумме 4,5 млн руб..

Михаил Волкодав

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