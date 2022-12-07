Арбитраж на Кубани рассмотрит заявление о банкротстве Новомышастовской птицефабрики

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению заявление ООО «Маслозавод Васюринский» о признании банкротом Новомышастовской птицефабрики. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Разбирательство по проверке обоснованности заявления назначено на 15 декабря.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», птицефабрика зарегистрирована в 2014 году, на конец 2021 года на ней работало 128 человек, в минувшем году предприятие сделало выручку на 46 млн руб. и показало убыток в 214 млн руб., чистые активы составляют –55,7 млн руб. Собственником компании является Ольга Клыпина.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram