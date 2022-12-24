К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Рождество Христово

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Архиепископ Павел Пецци

Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Христос — посреди нас! Вот та высшая и самая прекрасная тайна и истина, которую мы празднуем в Рождество.

Бог, творец и смысл всего, что существует, абсолютное добро и абсолютная красота, не остался вне нашего человеческого времени и пространства, не пожелал оставаться недосягаемым и в конечном итоге непостижимым. Нет, но Он пожелал даровать Самого Себя людям в Рождестве Своего Сына, который открыл людям, нам с вами, лик Бога, которого не видел никто и никогда. Слово Божие во Христе стало плотью, а значит, красота стала плотью, добро стало плотью, справедливость стала плотью, любовь, жизнь, истина стали плотью. Все самые прекрасные и возвышенные, поистине божественные идеалы — все они воплотились в жизни конкретного человека, Христа. А значит, с тех пор ни одно мгновение человеческой жизни, нашей жизни, больше не может быть банальным, серым, скучным, ничего не значащим, но все, решительно все — каждое доброе дело, каждое ласковое слово — исполнено вечного, решающего смысла, как сказал поэт: «Бог сохраняет все; особенно — слова прощенья и любви, как собственный Свой голос».

Главное, что открывает нам Рождение в мир Сына Божия,— это благоволение Отца к нам, Его немыслимую любовь к нам. В христианском храме любой Церкви и любого обряда наши глаза немедленно встречают знак креста — и это не просто абстрактный символ, а напоминание о вполне конкретной земной судьбе того Младенца, Рождение которого мы теперь в радости празднуем, судьбе, которая в чисто земном измерении окончилась поражением и смертью, а в вечности — спасением всего мироздания и всех людей.

Рождество, пришествие Бога в мир, выносит суждение о современном мире. Он не таков, каким должен быть. Мир, который возвестили ангелы в ночь Рождества, мир, которого чают наши сердца, далек от нас. Но Бог пришел в мир не для того, чтобы, как мы иногда думаем, исправить или улучшить этот мир. Он пришел, чтобы его спасти, по сути — сотворить его заново. Бог во Христе пришел не для того, чтобы дать нам новую философию жизни, Он Сам стал нашей жизнью. Поэтому христианство — это не интеллектуальная система, не набор догм или норм морали; христианство — это встреча, это история любви, это событие. И мы живем как христиане, когда передаем другим то, что носим в самих себе с тех пор, как пережили этот основополагающий опыт: пламенную любовь к человеку и пламенную любовь ко Христу.

Христос, истинный Бог наш, ныне плотию родившийся в Вифлееме и возлегший в яслях ради нашего спасения, по молитвам Пречистой Своей Матери и всех святых Своих, да пребудет с вами и благословит вас.

Христос рождается! Славьте Его!

Павел Пецци, архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России

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