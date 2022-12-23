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Коммерсантъ FM
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В свердловской ФСИН сообщили, что просьб от женщин из ИК-6 об отправке в зону СВО не было

Женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), не обращались к руководству учреждения с просьбой отправить их добровольцами на специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН.

Информация о том, что женщины-заключенные из Свердловской области желают принять участие в СВО, появилась в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд», главой которой является основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и к которому обратился депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Господин Вегнер рассказал «Ъ-Урал», что получил письмо, под которым подписались около 20–25 женщин-заключенных. «Хотели участвовать в спецоперации как санитарки, медсестры, врачи, оказывать первичную помощь раненым, оказывать помощь в госпиталях. Я считаю, что это возможно и необходимо сделать. Это прифронтовая помощь. Если они хотят участвовать, почему бы им не дать эту возможность? Поэтому я обратился со своей стороны к Евгению Пригожину»,— пояснил господин Вегнер.

Евгений Пригожин в ответном письме согласился с мнением депутата, отметив, что женщин-заключенных можно отправлять на фронт не только как медсестер и связистов, но и в составе диверсионных групп и снайперских пар. Бизнесмен отметил, что «работает в этом направлении», однако «есть сопротивление».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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