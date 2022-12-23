Создательницу «Левого сопротивления» Дарью Полюдову приговорили к 9 годам лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд приговорил активистку и создательницу движения «Левое сопротивление» Дарью Полюдову, отбывающую шестилетний срок за оправдание терроризма, к девяти годам колонии общего режима. Об этом «ОВД-Инфо» (признано иностранным агентом) сообщил ее адвокат. Активистка обвиняется в создании экстремистского сообщества (ч.1 ст. 280.1 УК) и публичном оправдании террористической деятельности (ч.2. ст.205.2 УК). Приговор вынесен с учетом ее прошлого срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Полюдова

Фото: из личного архива Дарьи Полюдовой Дарья Полюдова

Фото: из личного архива Дарьи Полюдовой

Дарью Полюдову обвинили в создании сообщества «Левое сопротивление», организованного в 2017 году. Девушка называла основной задачей организации отстаивание «настоящих коммунистических идей». По версии ФСБ, сообщает «ОВД-Инфо», Дарья Полюдова создала движение с целью «публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности». В реестр экстремистских организаций сообщество не внесено.

Вместе с тем посты девушки в соцсети «ВКонтакте», в которых она высказывалась о присоединении Крыма к России, следствие расценило как оправдание терроризма. Ее адвокат Леонид Соловьев готовит апелляционную жалобу, сообщает проект «Сетевые свободы».

Активист «Левого сопротивления» Кирилл Котов приговорен к трем годам условно за участие в экстремистской организации. Аналогичное обвинение предъявлено активистам Сергею Кирсанову, Алене Крыловой, Игорю Кузнецову и Андрею Романову.

В 2021 году Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии общего режима за оправдание терроризма. Дело завели из-за репоста поста о чеченском командире Шамиле Басаеве, а также из-за высказывания о Евгении Манюрове, открывшем стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в 2019 году.

В 2014 году Дарья Полюдова стала первой фигуранткой дела о призывах к сепаратизму (ст. 280.1 УК РФ). Обвинение предъявили за попытку провести «Марш за федерализацию Кубани». Тогда ее приговорили к двум годам колонии-поселения.

Лусине Баласян