Власти Сочи предостерегают от покупок апартаментов в здании морвокзала Хосты

Фото: Управление муниципального земельного контроля Сочи

Администрация Сочи предостерегает от покупок квартир в здании морского вокзала, расположенного в Хостинском районе. Объявления о продаже апартаментов бизнес-класса размещены на «Авито» и других ресурсах. Стоимость студии площадью 20,8 кв. м оценивается в 9,3 млн руб.

Как уточняют в официальном телеграм-канале городского управления муниципального земельного контроля, здание морвокзала «Хоста» расположено на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0304009:75 по улице Железнодорожной. Участок относится к землям водного транспорта. В соответствии с приказом Росреестра «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», территория морвокзала предполагает размещение объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок.

«При наличии уже заключенных сделок рекомендуем в обязательном порядке обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проверке их законности», – говорится в сообщении земконтроля Сочи.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, при реконструкции морвокзала, часть помещений могли фактически переделать под апартаменты. Однако реализовывать их могут, как нежилые.

«Так как подобные действия являются нарушением, проверкой таких фактов занимается прокуратура. В этом случае нарушителям может грозить ответственность по ст. 159 УК РФ (мошенничество) – продажа помещений в заведомо непригодном для этого здании. Если факт нарушения будет выявлен, переоборудованные под апартаменты помещения подлежат сносу», – объясняет адвокат.

В управление муниципального земельного контроля администрации Сочи от подробных комментариев отказались. В сочинском департаменте архитектуры и градостроительства на вопрос, является ли здание морского вокзала объектом культурного наследия, также не ответили, предложив направить запрос. «Отвечать мы можем до 30 дней, но если пришлете на электронную почту, постараемся сделать поскорее», – заявили в ведомстве.

Дмитрий Нестеренко

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