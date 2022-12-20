Московские СИЗО переполнены на 22%

Превышение числа арестованных, которые содержатся в московских СИЗО, составило в 2022 году до 22,6% с 11% в прошлом году. Суды все реже выносят в качестве меры пресечения домашний арест, из-за переполненности изоляторов людям приходится спать по очереди. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Еще два года назад, подводя итоги года, я говорила, что очень широко применялась форма такая, как домашний арест, что значительно уменьшило количество людей в следственном изоляторе. К сожалению, в последние годы эта тема значительно изменилась, суды не так часто пользуются этой формой ограничения свободы и люди отправляются в следственные изоляторы. Если в прошлом году перелимит составлял 11%, то в этом году это уже 22,6%»,— сказала госпожа Потяева на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году (цитата по «Интерфаксу»).

Она отметила, что аппарат уполномоченного по правам человека будет работать по этому вопросу в 2023 году, «чтобы принимались альтернативные меры наказания, особенно для бизнеса». «Они (предприниматели.— "Ъ") могут абсолютно получить альтернативную форму, внести большой денежный залог либо получить домашний арест, тем самым освободив места в следственных изоляторах»,— пояснила Татьяна Потяева.

В декабре прошлого года председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков говорил, что в 2021 году суды стали избирать меру пресечения в виде ареста почти на 15% чаще, чем годом ранее. По его словам, на тот момент предприниматели, помещенные в СИЗО, насчитывали до 15% от их общего числа.

Дарья Эрозбек